Vaya imagen q estamos dando en los medios de comunicación, aireando los trapos sucios de la FPAAVV con denuncias públicas y que debían de lavarse en el seno de la federación, usando los canales lógicos de diálogo y consenso, si se convocaran asambleas para este fin o en su defecto en las pocas que se convocan pudiéramos hablar con libertad, sin recibir presiones ni amenazas veladas, el momento es el oportuno, para crear una comisión de transparencia, independiente y con acceso directo a toda la documentación existente, que velara por aclarar cuantas dudas surjan de las múltiples denuncias que se están realizando y que obtienen el silencio por respuesta, los presidentes de AAVV queremos que se esclarezcan esos asuntos, que tanto nos preocupan y que hacen que perdamos credibilidad entre nuestros vecinos .



Asuntos como, esas cuentas que se aprueban dentro de una asamblea donde la mayoría de presidentes abandonan para no presenciar discusiones sin mucho sentido, donde además se sacan de la manga que hace falta DNI para el voto delegado y donde desde el inicio se sustituye sobre la marcha al tesorero sin previo aviso, demuestran la catadura del presidente de la FPAAVV., quedando todavía sin aclarar una serie de movimientos, gastos, etc de la facturación, que fueron denunciados por diferentes presidentes y que en ningún momento tuvieron respuesta. Al igual q el comentario de la desaparición de vestuario y herramientas del almacén de la FPAAVV ubicado en la Bda Bermudo Soriano, el asunto del pago de algunos gastos colaterales de la instalación de las carpas y las prebendas hacia algunas AAVV y miembros de su junta directiva, esta creando un malestar difícil de solucionar.



Si ahora tratamos el caos económico que estamos atravesando , por la falta de interés de la FPAAVV en solucionar el cobro de las subvenciones de las AAVV, una falta de interés como consecuencia de no haber presentado las subvenciones revisadas a intervención, no solucionar las posibles deficiencias detectadas, no percatarse que estaba pasando el tiempo y que corrían los plazos y no firmar el convenio, nos han llevado a no cobrar las subvenciones correspondientes al ejercicio del 2016, situación que nunca había ocurrido con anterioridad, a pesar de carecer de los medios que existen en la actualidad, de todas formas no nos debe de sorprender ya que las últimas subvenciones las cobramos tardes, y las correspondientes al 2017 aún no se ha firmado el convenio, a eso se le llama efectividad y diligencia en su gestión



Todo ello, nos ha obligado a tener que reducir drásticamente las actividades previstas, en perjuicio de los vecinos de nuestras barriadas .

(*) Pta. AVV Bda san Daniel Sandra Contreras