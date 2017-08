Exigen a INGESA que adopte las medidas necesarias, de manera inmediata, para no poner en riesgo la salud de los ceutíes.

Caballas, denuncia la precariedad del Servicio de Urgencias del HUCE, a través de un comunicaso de prensa “Ya se fue la Ministra. Ya no es necesario disimular. Así que la sanidad ceutí ha vuelto a su cruda realidad. Para el próximo fin de semana, al menos dos plazas de médico de urgencias no estarán cubiertas (probablemente tres). Los fines de semana de Agosto, en lo que previsiblemente haya una mayor presión asistencial en este servicio (en especial en el coincidente con la Feria), no sólo no se refuerza el servicio (como se venía haciendo), sino que se recorta considerablemente”.

Desde la Coalición, se exige a la INGESA que adopte las medidas necesarias, de manera inmediata, para no poner en riesgo la salud de los ceutíes. “La suicida e irresponsable política de recortes del PP, sigue causando estragos en perjuicio de los servicios públicos” apostillan.