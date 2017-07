Estos dos primos sufrieron una descarga eléctrica por culpa de una farola en mal estado ubicada en la cuesta Parisiana, estuvieron toda la noche ingresados en el Hospital

Hicham e Ilias han vuelto a nacer. Estos primos, de 18 y 15 años, residentes en la Cuesta Parisiana aún se recuperan del susto vivido en la noche del sábado. Vivido por ellos, por sus familias y por los vecinos de la barriada, después de que sufrieran una descarga eléctrica que tiene su origen en una farola cuyo estado ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Hicham quedó inconsciente al agarrarse a la farola y a una señal de tráfico situada justo al lado para evitar su caída, ya que a punto estuvo de caer al chocar contra un bordillo. Ya no pudo “despegarse”, sintió “fuego”, mientras su primo Ilias le daba empujones para forzar así que pudiera soltarse. Y lo logró, pero ambos quedaron muy afectados. Inconsciente, en el suelo… los vecinos temían lo peor, mientras Ilias recuerda cómo sus manos se habían quedado agarrotadas y el rostro le quemaba. En el suelo quedaba un fusible quemado que todavía se podía ver en la mañana de ayer. Los dos fueron trasladados en una ambulancia del 061 al Hospital, en donde les sacaron sangre e hicieron pruebas de todo tipo para descartar males mayores, quedando ingresados en Observación hasta la mañana de ayer. Los sanitarios que les atendieron en el clínico no se lo creían. “Nos han dicho que en el 99% de los casos en que ocurre esto no sale bien”, expresaban los afectados, que a cada momento iban encontrándose con la solidaridad de los vecinos que aún recordaban el susto vivido. “Ha sido un milagro”, confesaban a las cámaras de FAROTV. Los dos, ahora más tranquilos, confían en que su historia, claramente milagrosa, sirva para que de una vez las autoridades actúen en este foco de peligro. Advierten de que si en vez de ellos, hubieran sido otros niños más pequeños los accidentados, no habrían podido contarlo. Ahora solo queda que la Ciudad actúe para evitar otros males.

La denuncia

Nuria Miaja (PSOE): “Lo denunciamos y nos llamaron alarmistas”. La diputada socialista, Nuria Miaja, ha recordado que hace 3 años, en septiembre de 2014, denunció el riesgo de electrocución en una farola de la avenida Bada Requena, siendo acusada por el Gobierno de “alarmista”. “Sacaron pecho asegurando que el alumbrado público estaba sujeto a cuatro filtros por lo que, según ellos, esa presencia de corrientes de fuga se debería a un acto vandálico, cuando la realidad es que en cualquier rincón de la ciudad vemos farolas sin puertas con acceso al cableado eléctrico; puertas sujetas con cinta aislante; cables colgando y decenas de ejemplos más que evidencian la nefasta gestión del Ejecutivo local en alumbrado público. La excusa del vandalismo ya está manida, lo que tiene que hacer el Gobierno es un mayor y más exhaustivo control del mantenimiento de las instalaciones públicas”, denunció. “Dudo que esos controles existieran porque de ser así no se entendería que tres meses después de mi denuncia el Gobierno sacara a licitación un contrato por valor de 80.000 euros para la colocación de picas de tierra en distintas instalaciones de alumbrado público de la Ciudad y, concretamente, 52 para Calle Argentina y resulta curioso que precisamente las picas de tierra sean los elementos que evitan esas descargas”. Miaja presentará un escrito al Servicio de Industria y Energía para informarles de los hechos ocurridos.