Señalan que, tras su fallecimiento, la que “dice que es su pareja” no les permite acceder a la vivienda

Han dormido al raso, están aguantando temperaturas de más de 30 grados y no piensan ceder en su postura hasta que recuperen las pertenencias de su padre. Noelia, Julio, Ángel y Sergio Torrecillas son cuatro hermanos que se han concentrado ante el edificio Marina 88 en el que hasta hace unos días residía su progenitor.



Este pasado jueves recibieron la noticia de que su padre había fallecido en Motril (Granada). Hasta allí se dirigió su hijo Julio para comenzar los trámites necesarios para su incineración, tal y como era su deseo. “Al pedir su DNI al equipo médico me dijeron que lo tenía una persona que dijo ser su pareja y que estaba en la sala de espera. Al dirigirme a ella me respondió que no me daba nada”, apuntó.



Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional de la localidad granadina para que el primogénito pudiera obtener el documento de identidad de su padre. “A las diez de la noche y con la mediación de un inspector consiguieron el DNI para poder incinerar a mi padre. Estuvo cuatro horas tirado en el almacén del hospital sin poder velarlo”.



Una vez logrado este primer trámite, Julio se dirigió al hotel donde se hospedaba su padre para recoger el resto de objetos personales. “Volví a solicitarlo pero no me dieron nada. De nuevo la intervención de la Policía logró que al final esa persona nos dejara una maleta en recepción, pero estaba vacía”.



Tras el fallecimiento de su padre, los cuatro hermanos reclaman las pertenencias que se encuentran en la vivienda en la que, según apunta Julio, “está esa persona que dice ser su pareja y no nos deja entrar al piso que mi padre tenía con un alquiler a su nombre”.



Su reivindicación se hace patente con la concentración de estos cuatro jóvenes frente a este bloque en cuyo portón han colgado una hoja que reza así: “Tras 72 horas desde que nos dejaste, permaneceremos aquí por tu memoria papá, todo el tiempo necesario. Necesitamos algo más que tu DNI para que sigas entre nosotros”.



No están solos, familiares y amigos les acompañan en este duro trance y en esta demanda. “No tenemos ni una foto para dársela a mi hermano pequeño y que la tenga de recuerdo, lo único que nos queda de él es su DNI”.



Incluso uno de los hermanos no puede acceder al ordenador de su padre donde guarda una tesis doctoral que este joven debe presentar el próximo mes de septiembre. “Además de este trabajo que mi hermano estaba haciendo con mi padre hay documentación y recuerdos que queremos recuperar”, apunta Julio. “Simplemente queremos las cosas que tengan un valor sentimental”, añade.



Desde el sábado a las 14.00 horas, los hermanos permanecen concentrados ante el bloque y no piensa desistir de su postura hasta “que nos den nuestras cosas”.



Los cuatro hermanos y los familiares que les acompañan lo tienen claro: luchan por sus recuerdos y no abandonarán el lugar hasta que los recuperen.