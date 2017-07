MDyC pide que se reactive la comisión que debe estudiar los casos de las viudas de Regulares

MDyC lo tiene claro: no va a consentir que se siga manteniendo una vergüenza, que no es otra que la de la discriminación que, todavía, mantienen las viudas de Regulares. Mujeres a las que no se les reconoce una pensión equiparable a la de otros soldados y que se mantienen en el olvido a pesar de que sus historias han salido a la luz gracias a reportajes periodísticos que han movido a los partidos políticos a reclamar actuaciones. La semana pasada El Faro volvió a narrar casos vergonzosos de viudas a las que les conceden raquíticas indemnizaciones indignas de la prestación que ofrecieron sus esposos en el Ejército Español. MDyC ha anunciado que volverá a interpelar en el pleno por las pensiones de estas viudas, después de que tras aprobarse en 2016 su propuesta de revisión de estas cuotas no se haya dado continuidad al grupo de trabajo creado precisamente para estudiar los casos. “Consideramos de justicia social reconocer la lucha y el esfuerzo que las viudas y los familiares de los combatientes en la Guerra Civil en los Grupos Regulares han tenido durante todos estos años para mantener vivo el recuerdo de sus familiares y la exigencia de unos derechos que nunca les han sido reconocidos por España”, denuncia la formación que encabeza Fatima Hamed. “Este reconocimiento es una cuestión de justicia social, pues quienes fueron utilizados en su momento para luchar por unos intereses que no eran los suyos y la inmensa mayoría obligados, deben ser recompensados en su justa medida. Ningún gobierno de España ha hecho nada hasta la fecha por estas viudas y huérfanas, a pesar del esfuerzo que todos los comandantes generales al mando de nuestras Fuerzas Armadas en la ciudad han realizado para que se vieran realizados sus derechos de percibir unas pensiones dignas como todos y todas aquellas que han servido a España”, insiste. “El mismo destino corrieron las peticiones realizadas por la Hermandad de Regulares. Desde el MDyC creemos que no es una cuestión de ideología, su ubicación en nuestra ciudad o en el Protectorado les obligó a estar en un bando, y en él ofrecieron lo mejor que tenían, muchos de ellos su vida; por ese motivo, nos parecía que ya era hora y momento de devolver, sin ánimos de revancha, ese esfuerzo a sus viudas y huérfanas, un derecho a percibir una pensión digna del país por la que sus familiares lucharon”, añade. La comisión creada para estudiar estos casos se ha reunido en tres ocasiones desde su puesta en marcha, pero ahora se ha quedado dormida en un ejemplo “de dejadez”. “El cambio realizado al frente del área de Hacienda trajo consigo uno más de esos capítulos de dejadez a los que el desgobierno pretende que nos acostumbremos”, critica. MDyC pedirá una nueva reunión de esta comisión antes de verse obligada a tener que llevar este asunto al pleno.