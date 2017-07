Intercambiabilidad y estadísticas. El Puerto de Algeciras ordenó el intercambio de billetes a primera hora de la mañana, pero las estadísticas muestran que solo el 25% de los coches que salió el viernes en dirección a Marruecos ha elegido la vía de Ceuta. Las colas, de trasfondo

La Autoridad Portuaria de Algeciras decretó ayer la intercambiabilidad de billetes para todos aquellos vehículos que embarcaban con destino a Ceuta o Tánger. Era la medida adoptada ante la gran cantidad de vehículos que comenzaba a llegar a la ciudad con la idea de cruzar el Estrecho para regresar a Marruecos en la considerada fase crítica de la OPE, que seguirá siendo así hasta mediados de la semana próxima. Tal decisión no escondía la llegada de gran cantidad de vehículos hacia Ceuta. Más bien al contrario. La OPE sigue mostrando su peor cara de resultados hacia nuestra ciudad, absorbiendo el flujo migratorio mayoritario la ciudad de Tánger, hasta el punto de que las navieras están desviando más trayectos hacia esta ruta que a la de Ceuta y cambiando los horarios para adaptarlos a esta realidad. Así los vehículos iban embarcando por orden de llegada conforme llegaban a Algeciras, aplicándose el intercambio entre todas las navieras para evitar colapsos y, por lo tanto, disparándose los precios para aquellos que no los tuvieran cerrados. Con la explanada del Llano Amarillo de Algeciras acogiendo vehículos desde primera hora, la Autoridad decidió habilitar el carril de residentes de uso exclusivo para ceutíes, al objeto de frenar así las posibles aglomeraciones e inconvenientes para quienes tenían como destino nuestra ciudad. En cifras, el Puerto de Algeciras informó que en cuatro horas se habían acumulado en la explanada más de 1.500 coches. O cómo de los 20.000 pasajeros y 5.000 coches que embarcaron el pasado viernes, solo un 25% se dirigió con destino a Ceuta mientras que el resto se desvió por Tánger. ¿El motivo? La frontera. El daño que han causado las colas y bloqueos es desastroso y los resultados ya se están notando en una OPE fantasma, en la que los magrebíes, advertidos, optan por seguir la ruta Tánger. Las consecuencias se visibilizan en la explanada del puerto, que no acoge vehículos, así como en la carretera a la frontera, que no soporta el tráfico esperado. Hasta el próximo 2 de agosto son considerados días críticos, así como también lo será el final de ese mes, de acuerdo con la planificación hecha por el comité organizador de la OPE. Según detalla la Dirección General de Protección Civil en un comunicado, la OPE, que este año cumple su trigésima edición, supone el mayor movimiento de personas y vehículos que cruzan por mar dos continentes en tan corto espacio de tiempo y da prueba de la capacidad de España para gestionar un operativo de estas características, si bien en momentos puntuales, podrían producirse situaciones excepcionales que tensionen el dispositivo. A lo largo de estos años, la OPE se ha consolidado como un “ejemplo de coordinación” entre administraciones, con una planificación previa en el Comité Estatal y en los correspondientes comités provinciales, así como en la Comisión Mixta Hispano-Marroquí, con cuyas autoridades se mantiene una estrecha colaboración. Por cierto que ayer se trasladaron quejas de usuarios a esta redacción porque los servicios de la zona previa al embarque estaban cerrados y quienes querían embarcar con destino a Algeciras no encontraban lugar público en donde asearse ni disponían de servicios abiertos.