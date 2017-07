Se llaman Soulong y David. El primero es camerunés, el segundo español de Burgos. El primero llegó a Ceuta hace unos años cruzando el espigón del Tarajal; el segundo trabaja en un colegio donde ambos se conocieron. Ahora han iniciado un proyecto común, llegar en bicicleta hasta Bruselas tras partir ayer de Ceuta con un único propósito: romper barreras, visibilizar que la acogida enriquece y que es posible superar las fronteras internas y externas. Al poco de que ayer publicáramos en FAROTV el vídeo que grabamos de su marcha comenzaron a asomar en redes los primeros mensajes. Sí, tampoco tienen que pensar mucho en sus contenidos, todos similares y en el mismo tono: insultos, que se lleven a los inmigrantes a sus casas, que si perroflautas… Como les decía antes la idea de esta pareja era romper las barreras, algo que resultará ya no solo complicado sino imposible en una sociedad en la que hay un sector importante que no es que no pueda avanzar, es que no quiere. El mensaje del ‘nos van a invadir’, de ‘los ilegales nos comen’ y los términos usados para referirse a ellos, como ‘asalto’, ‘violencia’, ‘armas sofisticadas’… todo esto cala tanto que resulta imposible romper los muros mentales de quienes ni siquiera tienen ganas de cambiar. Pero no contentos con ello quieren que los demás seamos iguales, entonces nos critican, nos señalan y nos marcan. Es lastimoso, vivir envuelto en el odio debe ser tan triste… pero parece que hay quienes, aun pensando de otra manera, se dedican a insultar y hundir a quienes no pensamos así. Luego son los mismos que enarbolan la bandera del respeto, la libertad, la democracia… y todo eso que en el papel queda divino pero que en la práctica es una gran mentira. Soulong y David han iniciado un proyecto, quieren difundir un mensaje. El que no esté de acuerdo con el mismo es libre, pero que no insulte a todos los demás, a todos los que pensamos que la inmigración enriquece, a los que consideramos que lo que hoy está ocurriendo en el mundo es una barbaridad, a los que nos avergonzamos de las órdenes que dan los políticos para que las fuerzas de seguridad las ejecuten en las fronteras, a los que no queremos odiar porque sí. Si usted no cree en eso libre es, pero no ataque a muchas personas que creemos que puede haber cambios, que consideramos que las víctimas son ellos, que lamentamos que los gobiernos sigan mintiendo y haciendo tanto daño a las generaciones venideras. Ánimo a este burgalés y este camerunés. Ojalá consigan un paso para el cambio.