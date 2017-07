Hachuel prevé aprobar las bases de bolsas de trabajo en septiembre tras problemas técnicos

El presidente del Consejo de Administración de Amgevicesa, Jacob Hachuel, adelantó ayer en el Pleno que si la sociedad municipal realiza más entrevistas a desempleados remitidos por el SEPE para contrataciones temporales invitará a estar a todos los grupos de la oposición y a todos los sindicatos. En septiembre espera contar, por fin, con unas bases para formar bolsas de trabajo. El miembro del Ejecutivo local explicó que desde finales del año pasado se convocaron hasta tres reuniones de ese órgano rector, en diciembre de 2016 y en marzo y junio de este ejercicio, con el propósito de aprobar dichas bases, por cuya inexistencia preguntó Caballas. En ninguna de ellas fue posible llegar a un acuerdo. “El compromiso político se ha intentado llevar a buen fin y no ha sido posible pero no entiendo su interpelación cuando Caballas está en ese Consejo de Administración representada y sabe todo lo que ha sucedido”, afeó Hachuel a Ali, que lo imputó a la “inoperancia” del Gobierno local. “Amgevicesa ha contratado prescindiendo de cualquier respeto a las normas de incorporación de personal al empleo público”, criticó el localista, a quien el consejero replicó que “si no hay bolsas de trabajo en Amgevicesa la responsabilidad no ha sido de esta parte sino porque no se habían cumplido requisitos técnico-jurídicos que no nos podemos saltar”. El consejero detalló también a continuación que el SEPE envió 42 personas para cubrir las últimas nueve vacantes generadas para no tener que cancelar las vacaciones de nadie “pese a que el Convenio de la sociedad contempla la incorporación de trabajadores sin más por parte de la Dirección, que seguramente es lo que hubiera hecho Caballas”. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, espetó el consejero a los localistas, a quienes advirtió que “no nos podrán lecciones de transparencia e igualdad”. “El 12 de julio ya me comprometí a que, si hay que efectuar nuevos procesos de selección, los grupos de la oposición y los sindicatos serán llamados a las entrevistas a los candidatos que remita el SEPE y en septiembre intentaremos aprobar de nuevo las bases de las bolsas de trabajo”, adelantó el titular de Gobernación.

Más margen para optar al certificado de conductor

El consejero de Fomento, Néstor García, dijo ayer estar pendiente solamente del visto bueno del Ministerio para que los aspirantes a obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) como conductores de camiones y autobuses que hicieron el curso preceptivo de formación inicial hace más de seis meses se les permita examinarse en septiembre sin problemas. Ciudadanos fue el grupo político que planteó en el Pleno la problemática existente con ese colectivo y con el de aquellos profesionales que llevan cerca de diez años trabajando y con la nueva normativa están expuestos a ser “sancionados” ellos o sus empresas.