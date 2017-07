Carreira a Hamed: “Quien a hierro mata, a hierro muere… no debe querer llegar al poder por encima de los demás”

El exconsejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, que como responsable de ese departamento fue el principal muñidor de la apuesta del Gobierno de Ceuta por Tragsa para eludir los “problemas” que generan las bajas temerarias en las licitaciones públicas en forma de retrasos y falta de ejecución de proyectos, defendió ayer en respuesta a sendas interpelaciones de Caballas y el MDyC que esa empresa pública está ejecutando las encomiendas que se le han encargado con estricta sujeción a la legalidad. Ni “malversación de fondos”, como dejó entrever Juan Luis Aróstegui que se pueda estar cometiendo al “duplicar” trabajos y pagos por los mismos servicios con Trace, ni tejemanejes para enchufar afines, como apuntó Fatima Hamed. Todo lo contrario, a ojos del Ejecutivo. Según Carreira, de lo que está siendo víctima Tragsa en las redes sociales y la opinión pública es de una caza y captura por parte de algunos que “creen que los puestos de trabajo se heredan, que son propiedad suya o de sus familiares”, o de “ladrones que creen que todos son de su condición”, según enunció dirigiéndose explícitamente a la portavoz del Movimiento, a quien ve víctima de una ambición desaforada: “Quien a hierro mata, a hierro muere; es usted muy joven y no debe querer llegar al poder por encima de los demás argumentando nada más que palabrejas”, desdeñó. Aróstegui dio por hecho “indiscutible”, a la luz de las fotografías divulgadas y la denuncia oficial formulada por el Comité de Empresa de Trace a Vivas, que peones de Tragsa están “baldeando” y haciendo otros trabajos que “están contratados y pagados a Trace”. Por ello, pidió al Gobierno que detalle quién es el responsable de su ejecución. Carreira le respondió que no hay incompatibilidad alguna, pues la encomienda a Tragsa recoge, por ejemplo, que tiene que hacerse cargo de grandes volúmenes de residuos depositados junto a contenedores y, después, limpiar la zona. Ídem de lo mismo en la zona fronteriza o las playas, donde sí se prevé expresamente que el personal de Trace comparta labores con el del “medio propio de la Administración, tan bueno o tan malo como Procesa o cualquier sociedad municipal”, expuso. En cualquier caso, el consejero, ahora de Turismo y Deportes, descartó cualquier “malversación de fondos” porque “la Ciudad está obligada a cumplir y hacer cumplir el contrato con Trace” y “en los expedientes no solo existen mis informes sino también, favorables, de todos los departamentos técnicos”. Hamed quiso ir más allá y, tras repasar la situación de Tragsa, que supuestamente mantiene a cargos políticos mientras despide personal y necesita que las Administraciones mantengan su “ruina”, acusó al PP de haber colocado a afines en la encomienda de limpieza que ha incorporado a más de 50 peones. El consejero negó tanto que el Gobierno de Vivas haya apostado por Tragsa por orden de algún jerarca del Partido Popular como que haya habido triquiñuelas en la selección de personal, ya que según remarcó “incluso usted ha animado a los suyos públicamente a aportar currículums”, según Hamed con el resultado de que les han dado “con la puerta en las narices” porque no iban convenientemente “recomendados” en una “falta de respeto hacia los más de 13.000 desempleados que hay en la ciudad”. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, contestó Carreira, que ve en las críticas de la oposición un mero interés partidista porque “las cosas no se hagan”.