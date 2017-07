Jose Antonio Jiménez se lanza a la búsqueda de nuevos valores en la ciudad que quieran mostrar su habilidad en cualquier ámbito artístico

Jose Antonio Jiménez Moreno agarra firme su pasión por el arte y recupera el sexto sentido de buscador de talentos que había guardado en un cajón durante más de tres décadas. Fue en su Sevilla natal donde ejerció como agente artístico “con José Antonio Pulpón que era muy renombrado y con él aprendí los secretos de este trabajo”. Aquella experiencia unida a la escasez de un espectáculo variado en la ciudad en la que vive le ha llevado a poner en marcha el proyecto que desde hacía tiempo gestaba en su mente.



“¿Quién sabe si entre todos los artistas que pueda conocer no hay alguno que resalte más que nadie?”, se pregunta Jiménez, que explica cómo poco a poco va elaborando un fichero con los datos de todos los que deciden conocerlo o que él conoce a través de diversos espectáculos amateur a los que acude. “Se trata de captar artistas noveles, promocionarlos, me entrevisto con ellos… no importa que sea cantaor, bailaor, que canten copla o cualquier palo, estoy abierto incluso a lanzar a personas que desarrollen su carrera en otros ámbitos de la cultura”.



‘Promociones Artísticas y Eventos Josán Jiménez’ aparece en la escena ceutí con mucha fuerza. Tras el éxito del Primer certamen de Karaoke donde quedaron finalistas cinco personas, se prevé la organización del segundo para el mes de septiembre. Allí descubrió nuevas voces “muy buenas y sorprendentes” como la del tenor Juan Carlos Pérez Blanca, con quien prepara un tema para deleitar a los asistentes en el segundo evento que ya está terminando de organizar. Será los próximos 4 y 5 de agosto y ahora le toca el turno al baile. El Primer Certamen de Baile por Sevillanas reunirá a todos los amantes de este arte en el pub El Caballa 2.0 a partir de las 21:00 horas. “Porque estamos en feria, hay que animarse a bailar e invito a todos a subirse al escenario a divertirse porque el que no sepa bailar, va a aprender, lo importante es pasar un buen rato”, explica Jiménez. Pero las puertas del evento están abiertas a todos los que quieran disfrutar de un buen rato e incluso que quieran apreciar a un escultor cubano que trae su arte a Ceuta y cuyas obras formarán parte del escenario del certamen. El baile será el protagonista pero también habrá espacio para la canción con la presentación del tema ‘Yo te amo’ de Sandro versionado por él mismo y que interpretará junto a Pérez Blanca. Habrá actuaciones además desde el día uno en el pub El Caballa como la de Juanka y acudirán dos artistas invitados: Estefanía y Cristian Cajal. Además Josán informa de que los precios de la consumición serán los habituales y no se realizará una subida de los mismos por ser tiempo de las fiestas patronales.

Variedad de espectáculos



Poco a poco su idea de dar más oportunidades y ampliar la variedad de los espectáculos en Ceuta va tomando forma. De hecho ya desde La Dehesa han contactado con la agencia de eventos para organizar fiestas de carácter privado con todo tipo de actuaciones. “Es algo muy positivo, es complicado ir haciéndose hueco en este mundo pero poco a poco voy analizando a muchos artistas que no han tenido ninguna oportunidad de demostrar lo que saben”.

Josán pretende ampliar la oferta de ocio en Ceuta

Conocido por todos como Josán, lleva destinado en el cuerpo de la Guardia Civil de Ceuta muchos años. Ahora retoma su experiencia con el único afán de dar oportunidad a otras personas para que demuestren su talento y si lo tienen, promocionarlos y darlos a conocer. A su colaboración en Sevilla con José Antonio Pulpón, uno de los agentes artísticos con mayor trayectoria, se une su labor como jefe de coordinación de actividades y deportes en la comandancia durante su etapa de funcionario en Pamplona. Quiere ampliar la oferta de ocio de Ceuta a la que acusa de ser monótona y apuesta por ofrecer a la ciudadanía espectáculos diferentes, frescos y llenos de ilusión.