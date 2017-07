El Pleno dio luz verde a la actualización de la misma en el pleno de finales de junio

Los profesionales del taxi han comenzado ya a aplicar el nuevo precio actualizado de la tarifa, que establece la carrera mínima en 3,50 euros en vez de los 3,30 que estaba en vigor hasta ahora. Se ejecuta así el acuerdo plenario del pasado 29 de junio, en el cual, con los votos favorables del PP y la abstención de las demás formaciones, se dio respaldo a una petición cursada por los profesionales del taxi, que llevaban tiempo reclamando el incremento de la carrera mínima.



La cooperativa del taxi ha informado hoy de que esta misma tarde se estaba procediendo a actualizar el taxímetro de los vehículos para empezar a disponer ya del nuevo precio, informando así a la población para que sea consciente del mismo.



Los representantes del sector querían subir en principio otros conceptos, pero la Ciudad nada más que autorizó la subida de la carrera mínima. Por parte de los partidos de la oposición no se apoyó esta medida al considerar que no existía suficiente justificación. De hecho el Pleno solo dio el visto bueno a la subida de la tarifa del taxi pero no de los autobuses porque de lo que se ha tratado es de una actualización de los precios después de varios años manteniéndose congelados y teniendo como referencia problemas graves como el de la frontera que afecta de manera sangrante a este sector de profesionales.