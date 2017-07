Jóvenes Caballas y Septem Frates ponen en marcha un evento que ha requerido de donaciones de la empresa privada para su desarrollo

La L@N Party 2k17 inundará Ceuta el próximo 16 de agosto de amantes de la informática gracias a la alianza de Jóvenes Caballas y Septem Frates que han agradecido durante la presentación del evento, la partida económica de la Ciudad a través del área de la Juventud y la aportación de más de una quincena de empresas privadas. “Sin esa ayuda no podríamos haber organizado una cita que llega a su quinta edición y que se ha convertido en el principal evento tecnológico de la Ciudad a la que ha colocado en el mapa internacional de este tipo de actos”. Emilio Postigo, presidente de la entidad, ha hecho hincapié en el esfuerzo que supone llevar adelante un proyecto que ha visto mermado su presupuesto notablemente desde que lo pusiera en marcha el propio Gobierno local y que este año cuenta con 8.000 euros de subvención y algo más de mil de aportación privada “ante la que aún tenemos los brazos abiertos”. Con un aforo de 150 participantes, la última cifra registra las 117 inscripciones.

El Polideportivo Clara Campoamor será el lugar donde se desarrolle durante cuatro días la gran cita. Aún queda espacio y por 20 euros los participantes tienen derecho a desayuno y almuerzo adaptado a las necesidades de cada participante, acceso a duchas, zona de descanso, actividades, talleres, sorteos y competiciones.

El equipo organizativo de la Ceuta L@n Party 2k17, ha invertido una parte importante del presupuesto en mejorar la red, el servidor y la velocidad de internet. Y se espera que no haya problemas de suministro como en otras ediciones y que la puesta en funcionamiento de todos los ordenadores y aparatos electrónicos así como ventiladores, no sobrecarguen la red.

Como en ediciones anteriores, todos los torneos puntuarán para una clasificación general que designará al ganador absoluto de ésta nueva edición. No solo los torneos sumarán puntos, sino los talleres, actividades o conferencias en las que se participe. Y hay un primer premio de 700 euros. El responsable de coordinar las actividades y talleres, el presidente de Septem Frates, Alberto Illescas, ha explicado cada uno de los torneos individuales que se llevarán a cabo: Super Smash Bros, Fifa 17, Tekken 7, Hearthstone y también los colectivos: League of Legends, Rocket League, Overwatch, Counter Strike: Global Offensive y Heroes of the Storm.

Se contará además con la participación de la Asociación de Amigos del Dado, El Solitario, el Foro de Participación Juvenil o Factoría Nocturna que llevará a cabo un concierto de rap.