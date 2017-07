Los vecinos se quejan de que sólo se han retirado matorrales y basuras de una vaguada central sin atender la zona de casas

Las tareas de limpieza “a medias” en Tejar de Ingenieros han sido objeto de quejas por parte de unos vecinos que recientemente demandaban el saneamiento de una zona totalmente cubierta de matorrales y basuras y que había derivado en la desagradable presencia de ratas, cucarachas y todo tipo de insectos.



Un equipo de operarios de Tragsa se trasladó hasta allí para sanear el lugar aunque únicamente actuó sobre parte de un terreno, dejando otras vaguadas en el mismo estado en el que permanecen desde hace meses, según denuncia Reduan Jalid, uno de los vecinos, en representación de las cinco familias residentes en Tejar de Ingenieros. “Sólo han limpiado la parte central de la vaguada, la que colinda con terreno militar, pero en el resto, el lugar donde se encuentran las viviendas, no han hecho nada y dicen que no volverán”.



Asombrados por esta tarea inconclusa, estas cinco familias miran con cierto temor a una barriada en la que la acumulación de matorrales, rastrojos y basuras es toda una invitación a los pirómanos que llevan desde el inicio del verano prendiendo fuego en estas vaguadas. Sólo en lo que va de semana se produjeron dos incendios que presentan todas las evidencias de haber sido causados por la mano del hombre. Pero estos fuegos no son exclusividad del periodo estival. El área donde se extiende la vegetación seca ha sido constante pasto de las llamas durante los últimos meses.



Sin embargo, no sólo prendieron matorrales, el vandalismo también se extendió a la destrucción de varios contenedores de basura y a punto estuvo de causar daños personales. “También se quemó una barraca en la que se refugia una persona sin hogar”. Gracias a que en esos momentos no se encontraba en el interior de la vivienda, no ha habido que lamentar una tragedia mayor.



El motivo de la interrupción de los trabajos es algo que los vecinos desconocen ya que la única información que han recibido al respecto está relacionada con una cuestión de titularidad del terreno. “Cuando les preguntamos por qué no continuaban con la limpieza por el resto de Tejar de Ingenieros nos dijeron que los militares les habían amonestado por estar en terreno de su propiedad”, explica Jalid.



Tras informarse sobre esta supuesta amonestación, los vecinos recibieron con asombro la respuesta. “Finalmente nos enteramos de que los militares no habían dicho nada y ni siquiera tienen constancia de que se están haciendo esos trabajos”, insiste este vecino.



Los afectados por esta situación seguirán demandando a la Ciudad una actuación de limpieza integral que ofrezca una mínima higiene y reduzca el riesgo de incendios.