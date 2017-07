La entidad humanitaria vuelve a encargarse este año de la atención sanitaria y regresa a su espacio en la Feria

Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta mediante el Departamento de Socorros, Emergencias y Salud, y más concretamente a través del Servicio de Transporte Sanitario, ya ha organizado el dispositivo sanitario preventivo para la Feria 2017.



En esta edición de las fiestas patronales, Cruz Roja contará en el Real de la Feria con 1 médico, 3 enfermeros, 4 técnicos en emergencias sanitarias y 3 socorristas con formación en primeros auxilios.



Además, dispondrá de 2 ambulancias y 2 box asistenciales donde se tratarán in situ todas las incidencias sanitarias, siendo trasladadas a centro sanitario las que por su patología lo requiera



El Puesto de Asistencia Sanitaria estará ubicado en la zona del Helipuerto, junto a la puerta trasera del Parque Marítimo y al lado de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.



El horario de atención al público será de 20.00 horas a 06.00 horas cada día, excepto los días y 6 de agosto, en que el servicio se extenderá hasta las 07.00 de la mañana.



Cruz Roja ha ofrecido varios consejos para unas fiestas más seguras, como el acudir al Real con calzado cómodo, no dejar solos a los menores, no comer ni beber en exceso y no abusar de las bebidas alcohólicas, estando terminantemente prohibido su consumo en el caso de los menores.



Si alguien no se encuentra bien se le aconseja acudir al puesto de la Cruz Roja en la feria o avisar a cualquier efectivo que tenga cercano.