El PP deja claro que no se opone, pero no hay tiempo este curso

Nuevo enfrentamiento entre el presidente Vivas y el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, durante el debate plenario en torno a la implantación de religión islámica en los institutos. La propuesta no ha salido adelante, aunque el PP ha dejado claro que no es que se oponga a la misma, sino que materialmente no da tiempo a que pueda ejecutarse para el curso 2017 que comienza el 11 de Septiembre.

El consejero de Educación, Javier Celaya, ha aclarado que “no estamos en condiciones de iniciar el curso”, pero ha advertido de que el Ministerio está trabajando en ello porque “queda clara la voluntad que tiene” pero hay que “darle tiempo”, aventurando que sí será posible en el curso 2018.

Aróstegui ha querido intervenir en el debate cuando el reglamento ya se lo impedía lo que ha provocado un roce con Vivas, en el que han asomado de nuevo los insultos de “trileros” y “mentirosos” por parte del concejal hacia el presidente de la Ciudad.

Aróstegui exigía del PP un compromiso y les ha afeado que no quieran hacerlo públicamente. Ha denunciado que no aceptar su propuesta es abogar por la discriminación que existe en las aulas, cuestionando la razón de por qué se defiende tal discriminación.