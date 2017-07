Pese a ello apuntan que asistieron dos de los tres representantes del sindicato

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, FSC-CCOO, Emilio Postigo, ha manifestado que la comisión paritaria que debía abordar la situación de un trabajador de Amgevicesa no se convocó en el plazo estipulado de 48 horas de antelación “y por escrito” que establece el convenio y que, a pesar de ello, “acudieron dos delegados de Comisiones Obreras”, mientras que el tercero no lo hizo precisamente por el escaso tiempo con que fue convocado. “Se presentaron el presidente y un vocal y aún así la suspendieron porque no había ido la tercero persona, cuando el motivo fue que no avisaron con la antelación estipulada”.



Además Postigo ha mostrado su malestar por la actuación de la empresa en relación a esta comisión. “Han intentado reunir a la paritaria un día antes que se celebrara un acto de conciliación de este trabajador”.



El representante de CCOO también ha incidido en que “no es posible que hayan redactado un acta cuando no se ha celebrado la reunión” en alusión a las manifestaciones de la paritaria por la que se hizo constar la ausencia de los sindicalistas en un acta.



Recordar que este empleado padece una enfermedad grave debido a la cual todos los meses se le descuenta un 25% de su salario mientras que desde los sindicatos están intentando que no se lleve a cabo ninguna reducción en la nómina mensual.



Postigo insta a Amgevicesa a remunerar al trabajador con el 100% tal y como la empresa asegura que es su intención. “Si quieren actuar de buena fe que le devuelvan el dinero que es algo que se ha pedido por activa y por pasiva”.