Por fin don Juan Moreno, presidente de la FPAAVV, ha entregado tarde, mal e incompleto, pero entregado, la mitad del vestuario a los trabajadores de las brigadas verdes, después de como nos tiene acostumbrado, ser denunciada la situación por parte de un sindicato y una AAVV. Pero aún le queda a vd. una asignatura pendiente de clarificar en relación a sus declaraciones en un medio de comunicación, donde acusaba de la venta de vestuario por parte de algunos trabajadores para justificar su inoperancia del retraso en la entrega, dejando maltrecha la imagen del colectivo de trabajadores de brigadas verdes que sufren a diario las consecuencias de haber asumido vd. de forma unipersonal los cargos de director general, gerente, jefe de compras, coordinador, etc., quedando de manifiesto la falta de seriedad en su gestión.



Gestión que aún no ha aclarado los comentarios denunciados de la desaparición de vestuario, herramientas y material, que al parecer se están produciendo y que a vd. parece no importarle, ya que transcurrido un tiempo más que prudencial desde mi primera denuncia sobre el tema, vd. como es habitual, ha utilizado la callada por respuesta.



Nos gustaría Sr. Moreno que quien desempeñe el cargo de tesorero en la FPAAVV , y digo bien quien desempeñe, porque en la última Asamblea no ocupó ese puesto quien lo ostentaba oficialmente, si no que vd. sobre la marcha y al inicio de la misma presentó como nueva tesorera a la presidenta de la Bda del Morro, sobre estos cambios recordarle que a pesar de que vd. suele incumplir las normas establecidas, todos los cambios que se produzcan de los miembros de la junta directiva deberán obligatoriamente comunicarse a Ciudad y Delegación de Gobierno y por supuesto informar a todos y cada uno de los miembros que pertenecemos a la FPAAVV .



Queremos de quien finalmente desempeñe el cargo nos informara porque han pasado siete meses sin que vd. convoque una asamblea general para aprobación de las cuentas de la FPAAVV, incumpliendo de forma flagrante los estatutos que indican la obligatoriedad de su celebración en el primer trimestre del año.



Todo nos hace sospechar que la aprobación va a seguir el mismo camino que la del año anterior, que tras la multitud de denuncias públicas sobre las mismas por la falta de transparencia y gastos de dudosa justificación, fue convocada, dando lugar a una asamblea llena de irregularidades donde se coartó el derecho al voto delegado y ademas se aprovechó el abandono de muchos de los asistentes para dar lugar a una votación interesada.



Es lamentable que después de perderse la subvención del 2016 por su desidia y falta de interés, debido a no presentarse la documentación de forma correcta por parte de la FPAAVV, dejar de pasar el tiempo sin solucionar las posibles anomalías de los justificantes presentados, que actualmente la están solucionando las AAVV de forma individual y que en su mayoría carecen de importancia, hecho que demuestra que es vd., al no haber solucionado las anomalías en su momento, el único responsable de la precaria situación económica que padecemos las AAVV. , pero lo más lamentable es que la historia va a volver a repetirse, porque a fecha de hoy aún no se ha firmado el convenio de las AAVV correspondiente al ejercicio 2017.



También ha olvidado solicitar a la Ciudad la instalación de las luces para la celebración de las fiestas patronales de las barriadas, pero no olvida cuando tienen que instalarle luces en su barriada para la celebración del San Juan, además de utilizar los medios y el personal de las Brigadas Verdes , que es la única actividad que realiza la Bda. de Benítez, con la salvedad de haber presentado este año misses para incumplir un acuerdo adoptado en el seno de la FPAAVV, dando ejemplo de lo que nunca debe de hacerse .



Fiestas que están desapareciendo desde que vd. representa a las AAVV, unas por falta de interés, la mayoría por problemas económicos y el resto porque están cansadas de ver como vd. ofrece prebendas a quién le siga la corriente.



Sólo me falta dirigirme a los presidentes de AAVV para que de forma libre e independiente denuncien públicamente los perjuicios que esta ocasionando al movimiento vecinal y, en particular a su Bda. el que actualmente nos este representando el Sr. Moreno, a los miembros de su junta directiva que por una cuestión de lógica y de transparencia en la gestión, exijan una auditoría contable desde el inicio de su mandato hasta la fecha, al objeto de evitar posibles responsabilidades venideras y al vicepresidente portavoz para que de una vez por todas de ese paso adelante que provoque el nombramiento de una gestora y la convocatoria de elecciones anticipadas, de lo contrario vamos a continuar con esta agonía que nos está llevando a la desaparición.