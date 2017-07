Se supone que los acuerdos alcanzados en las sesiones plenarias están para cumplirse. Lo contrario sería una tomadura de pelo. Pero sí, desgraciadamente asistimos a algo así como un escenario esperpéntico en el que se permite precisamente eso: que nos tomen el pelo mes tras mes. Los representantes de los distintos grupos levantan o no sus manos para aprobar determinados asuntos. Hay ocasiones en las que se alcanza la unanimidad y se pone el sello a una propuesta que, entendemos, debe desarrollarse. El tiempo nos quita la razón para ofrecernos la peor de las demostraciones: propuestas y acuerdos que han obtenido luz verde en el foro plenario pero que no llegan a visibilizarse ante el ciudadano. No sabemos las razones: quizá dejadez, abandono enfermizo, olvido, desinterés… más grave podría ser la de falta de respeto a lo que supone un acuerdo plenario. No quiero pensar en esto último, al menos de momento.



Hoy Caballas nos recuerda que hace un año se aprobó un plan de dinamización para el Príncipe del que nada se sabe, anunciando que en el pleno de esta semana presentarán una interpelación para conocer qué es lo que ha pasado. Hay más asuntos que el recordado por Caballas, muchos más. Llegamos al punto de proponer hasta en tres ocasiones las mismas peticiones, sin darnos cuenta de lo ridículo de las situaciones generadas.



Así no es que no avancemos. Así hacemos el ridículo ante los ciudadanos. Lo hacen los políticos e indirectamente los medios de comunicación que, cumpliendo con nuestra función, hacemos público esas promesas que luego no son cumplidas.



No recuerdo el partido que propuso la publicación en la web de los acuerdos plenarios así como de los seguimientos de las propuestas, perdonen la laguna. Era una forma de controlar qué se está haciendo y cómo se trabaja. Nunca se hizo, así que recurrimos a la triste situación de ver una y otra vez a los mismos partidos debatir sobre cuestiones similares para llegar a acuerdos que no se cumplen, que no se ejecutan, aunque curiosamente todos estén de acuerdo en llevarlos a cabo. No sé, parece una pérdida de tiempo y consideración, o una entrega al día de la marmota en el que nos mecemos sin pudor.