Con el objetivo destinado a orientar y asesorar legalmente a la ciudadanía

El Grupo Parlamentario Socialista propondrá al Gobierno de la Ciudad, en el próximo Pleno de la Asamblea, la creación de una Oficina Antidesahucio destinada a: Orientar y asesorar legalmente a la ciudadanía que tenga problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos por la compra o alquiler de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente; para intermediar y asesorar en el trato con las entidades financieras; poner en marcha programas de mediación de la deuda del alquiler y/o hipotecaria con el fin de facilitar la dación en pago con alquiler social y las posibles denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas; búsqueda de viviendas en alquiler a través de un programa de Vivienda, controlado por la Consejería de Fomento; establecer planes personalizados de pago de impuestos municipales; crear planes especiales de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia y apoyo a la formación y búsqueda de empleo de dichas personas en situación de vulnerabilidad.



La propuesta socialista viene motivada por “la necesidad y urgencia de dar respuesta a cientos de familias que, por no disponer de los recursos necesarios y verse afectados por el desempleo y la nula oportunidad laboral, sufren desahucios, amenazas y coacciones para ser expulsados de las viviendas en las que residen; en muchas ocasiones, son familias que viven en situación de alquiler, y que no disponen de una respuesta inmediata, por parte de la Ciudad, para no quedar desamparadas”.