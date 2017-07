Ni la FFCE se encontraba en plazo, ni ha pagado, la liquidación que se le ha realizado por parte del OAST es apropiada

En respuesta a las afirmaciones que el Portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, hacía el viernes pasado sobre los plazos de pagos correctos por parte de la Federación de Fútbol, el MDYC en una nota de prensa comunica que “según ha podido saber el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía el pasado viernes se enviaba a la FFCE la Notificación de la Providencia de Apremio y Requerimiento de Pago del ICIO, con el recargo correspondiente. Por lo que desde la formación política concluyen que la FFCE no se encontraba en plazo de pago del impuesto, plazo que finalizó el cinco de enero de 2015, tal como señala el expediente del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST) que comunica la deuda a la FFCE el 19/11/2014”.

Para ellos, el Portavoz mentía cuando justificaba los hechos el pasado vierenes en la rueda de prensa semanal con los medios de comunicación. “Ni la FFCE se encontraba en plazo, ni ha pagado, ni desde el MDyC creemos que la liquidación que se le ha realizado por parte del OAST es apropiada, por lo que el Sr. Portavoz mentía al señalar que la FFCE estaba en plazo, que el jueves se le enviaba la carta de pago, puesto que lo que el viernes se le enviaba era el requerimiento de apremio por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias”.

Continua el comunicado de prensa de MDyC diciendo que existen muchas razones para replantearse la subvención a la FFCE. Solicitaran información para conocer, en primer lugar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias que han debido presentar para obtener las subvenciones de los años 2015, 2016 y 2017. Puesto que desde el OAST se debería haber indicado que estaba sin pagar el ICIO, certificado que se exige a toda entidad que solicita una subvención a una administración pública.

Por lo que para el MDyC es incomprensible que se haya otorgado la subvención existiendo dicho incumplimiento. La segunda razón es que si se han recibido subvenciones ilegalmente (puesto que no se cumple con las obligaciones tributarias), la ley impone sanciones que pueden llegar a no percibir más subvenciones de ninguna administración pública hasta un periodo de cinco años, por lo que se estarían saltando la ley. Y en tercer lugar por un agravio comparativo, si a las Asociaciones de Vecinos se les ha retirado la subvención de 2016 por no justificar los pagos a través de bancos, haciéndoles cumplir la ley, desconocemos cuál es la justificación para no aplicar la ley a la FFCE.

Desde el MDyC, solicitaran la Intervención de la Ciudad para que paralicen los pagos de la subvención a la FFCE hasta que se informe acerca de las distintas subvenciones de los años 2015,2016 y 2017.