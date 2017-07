Antonio García Gaona está tranquilo. Confía en que cuando todo se haga público sus palabras quedarán comprobadas y respondió a todas las preguntas planteadas por la prensa esta misma mañana mientras anunciaba que los más de 3.500 federados tendrán asistencia médica a través de un convenio con la Clínica Septem.

Su relación con Villar es estupenda según sus palabras. Lo era antes de la famosa conversación telefónica que provocó una desavenencia. Algo que se olvidó a las dos semanas de la famosa llamada. Entonces Villar visitó la ciudad y demostró que esa relación estupenda seguía existiendo.

Son las palabras de un Gaona agradecido, cauto con lo que investiga la Justicia y convencido de que la resolución despejará todas las dudas que se han conformado en torno a su persona.

Eso sí, la subvención que vino a Ceuta de la mano de la entidad que presidía Villar llegó antes de esa conversación. Y supera los 3 millones y medio de euros.

Faltan unos 270.000 euros para finalizar. Aún no hay vestuarios pero la obra se terminará y se inaugurará en la segunda quincena de septiembre. Así lo anunció Gaona que mañana viaja a Madrid para asistir a la junta directiva convocada por la Federación Nacional. No sabe lo que pasará con Villar entre rejas. Todo son conjeturas y es precavido para anunciar decisiones que asegura no conocer.

Menos amigables han sido con Fatima Hamed, líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que ha acusado a la Federación de morosa y de recibir un trato de favor por parte de la Ciudad. Todo se debe a un importe de casi 40.000 euros derivado del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

Todo tiene su explicación que la Federación ceutí corroboró con el papeleo correspondiente. Ya en noviembre de 2014 pidieron ser declarados como entidad de utilidad pública, algo que les eximiría de ese pago tal y como se les informó desde Servicios Tributarios. Esa declaración se ha ido retrasando lo que les llevó a solicitar el fraccionamiento del pago. Y en esas están.

Aseguran que todos estas vicisitudes eran conocidas por la diputada a la que acusan de utilizar siempre la vía de la denuncia en cosas que ni son ciertas ni eran desconocidas para ella.