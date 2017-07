No lo dude, el actual clima intelectual y cultural es mediocre y se parece mucho a una dictadura. Si usted piensa diferente y se le ocurre hacer público su pensamiento sufrirá el acoso de la imposición ideológica, del pensamiento único y gris, de este zeitgeist. Si quiere evadirse de la dictadura, blíndese ante las críticas y prepárese para ser señalado socialmente, considerado un extravagante, e incluso marginado en ciertos ámbitos.



Cuando alguien afirma la verdad de un objetivo, de una tesis, de una teoría, inmediatamente es tachado de arrogante y dogmático. Sin embargo está claro que si no tienes una idea cierta de cuál es la verdad, es porque no te respetas a ti mismo, ni respetas las ideas en las que crees, o simplemente eres un embustero o un hipócrita.



Por supuesto que existen ideas que han probado ser mejores que otras por sus consecuencias: la gente vive en mejores condiciones, disfruta de derechos más amplios, goza de libertades. Pero el zeitgeist va más allá de imponer que todas las culturas son iguales. Pretende hacernos creer que la cultura europea, la cristiana, es la culpable de la situación existente en otros países. Sin ir más lejos, cunde la idea de que el terrorismo es una guerra reactiva y no agresiva.



Y que, por tanto, bastará con ser condescendientes con nuestros enemigos, con que cesemos en nuestra agresión, para conjurar su amenaza.



La vieja Europa no es culpable de lo que ocurre en el mundo. Aquí se ha inventado y evolucionado el concepto de libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la separación del Estado y el entendimiento de la teocracia como algo no impositivo desde aquello de “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”; hemos avanzado en ciencia y tecnología, y en valores que hoy tienden a ser universales, como es el derecho a la vida. Todo ello auspiciado por el valor de la dignidad humana que emana del cristianismo y la consideración de Jesús también como hombre.



Nuestra actitud de tolerancia y respeto al prójimo, no importa cuál sea su raza o condición, es tributaria de esta revolución cristiana y el exclusivo concepto cristiano de hermandad universal..



Europa anda acomplejada, y cuando no se tiene conciencia de los valores, dignidad e importancia de la propia cultura, no se siente la necesidad de defenderla. No se le ocurra anunciar que una constitución es mejor que una sharia; una decisión parlamentaria, mejor que una sura; una sentencia judicial, mejor que una fatwa.



El extraño maridaje de política, dictadura ideológica y gobiernos, le hará caer en la jaula de los políticamente incorrectos, antisociales, y agitadores que no merecen más que la exclusión social, o algo mucho peor si a algún descerebrado le entra ojeriza y se le ocurre señalarle con el dedo, la pistola o la gumía.



Me pregunto que si tan mal lo ha hecho la vieja Europa y el cristianismo ¿ Por qué todo el mundo quiere venir a vivir aquí?¿Por qué preferimos vivir bajo una cultura con valores cristianos?