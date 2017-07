El patrón fallecido, natural de Tánger, fue el peor parado tras una complicada travesía en la que su embarcación quedó a la deriva al sufrir una avería del motor

Los cinco cayeron al agua, pero Mostafa, el patrón, se llevó la peor parte. Su cuerpo sin vida fue recogido por la Salvamar Atria, cuya tripulación lo trasladó a la base del Servicio Marítimo. Con 58 años y muchas salidas al mar a sus espaldas, la del viernes se convirtió en la última faena para el Chahid. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha completado el informe abierto tras la tragedia ocurrida a 20 millas de Ceuta, concluyendo como causa accidental el origen de este siniestro, después de que el pesquero fuera golpeado por un mercante que navegaba correctamente por el canal habilitado para ello, en aguas internacionales. Tras la toma de declaraciones a los supervivientes, que se extendió hasta bien entrada la noche del viernes, se pudo concluir que la tripulación del Chahid había sufrido una avería en el motor, por lo que quedó a la deriva. El fuerte Poniente unido a la falta de control sobre la embarcación, les llevó a adentrarse en la zona de tráfico de mercantes, sin que ni siquiera su presencia fuera detectada por los radares. Se habían convertido en un pequeño punto perdido en el mar, sometido al rumbo de un oleaje cada vez mayor y en una ‘carretera’ de buques que no hacía sino acrecentar su fragilidad, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos perfilada sobre el terreno. Colisionaron en una terrible lucha de David contra Goliat, cayendo todos los ocupantes al mar y falleciendo el patrón, cuya autopsia relevará las causas exactas de su muerte, perdiéndose el pesquero tras su hundimiento. No se entiende que haya existido mala fe por parte del mercante, reduciéndose los hechos a un accidente que no se pudo evitar ya que por parte de los marineros tangerinos no existía control alguno sobre su pesquero. Aunque en un principio se publicó que el mercante había seguido su rumbo, fuentes consultadas por este medio concretaron ayer que únicamente maniobró para, después, volver al punto del siniestro tras tenerse constancia de lo sucedido. Los cuatro supervivientes pudieron regresar bien avanzada la noche a Marruecos, dándose traslado a las autoridades marroquíes de lo ocurrido para que estén informados y se proceda a la repatriación del cadáver para su entierro en el vecino país. En Ceuta, el juzgado de guardia será informado de los hechos por parte de la Guardia Civil dando traslado del atestado llevado a cabo, al haberse producido una muerte que tiene que tener su investigación judicial. Salvamento Marítimo movilizó tanto a la Salvamar Atria, con base en el puerto de Ceuta, como al Helimer 220 desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) para rescatar a la tripulación. El Centro de Salvamento de Rabat alertó a los equipos de rescate españoles que, al llegar al lugar, encontraron a los tres marineros en un petrolero y a otros dos, uno de ellos ya fallecido, en el agua procediendo al rescate de todos ellos y a su traslado a la base de Ceuta poniendo en conocimiento del Instituto Armado lo sucedido.