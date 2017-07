Menos mal que en este pueblo tenemos a ese grupo de incansables personas que no cesan en alertar sobre la pérdida de nuestro patrimonio natural y cultural. Que nos advierten de la dejadez y el olvido por parte de quienes tienen la obligación de mantener el entorno común como se debe, pero que no lo hacen aunque cobran por ello. Nuestro Hacho enferma a pasos agigantados y parece que a nadie le importa más allá de los ciudadanos que optamos por mirar hacia otro lado para tragarnos la vergüenza que supone ser testigos de la degradación más absoluta. Leer los pasajes con los que nos deleita el cabeza visible de Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, es un lujo. Nos descubre rincones, nos denuncia los atentados que se siguen produciendo en nuestro patrimonio, nos alerta sobre lo perdido… mientras la clase gobernante sigue encerrada en su burbuja hasta el punto de caer en un aislamiento vergonzoso e indignante. Las últimas comparecencias públicas del presidente Vivas causan tal impacto que cuesta creer en tamaña torpeza para, por ejemplo, negar los enchufismos o razonar excusas inintilegibles. Comparece mientras su protegido hasta quemarse vivo, el delegado del Gobierno, sigue manejando los hilos de la plaza de los Reyes a su antojo, sin prestar siquiera atención pública a los problemas que nos afectan a todos, como los acontecidos esta semana con el bloqueo total y absoluto de nuestra ciudad. A los que denunciamos lo que consideramos que no funciona nos tachan de radicales. Incluso hay quienes intentan buscar una traducción a nuestros mensajes para conseguir que perdamos nuestros puestos de trabajo mediante amenazas. Son así. Incapaces de asimilar una crítica que persigue un único fin: que Ceuta mejore, que salga de un agujero negro que ha terminado por morderla hasta hacerla cojear. Y esta situación no se arregla negando los hechos, anulando las críticas, intentando disfrazar los problemas de medias verdades. Volvamos a nuestra esencia, al espíritu crítico sin miedo, a ese reencuentro con una naturaleza moribunda a la que decidimos mandar a la UCI hace tiempo, a esa recuperación de la intrahistoria encerrada en un patrimonio que lejos de matar debemos hacer renacer. No se pide demasiado, solo querer a esta ciudad sin que esas letras se queden solo en un mensaje sobre el papel.