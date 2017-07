No se regula, por ejemplo, la forma de resarcir al agente tras ser suspendido en los casos en que quede absuelto

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) rechaza la nueva normativa del Instituto Armado que regula la adquisición y pérdida de la condición de agente y que fue aprobada en el último Consejo de Ministros. “No podemos valorarla positivamente tras ser aprobado por el Consejo de Ministro como Real Decreto. Y destacamos que ha sido aprobado como Real Decreto porque en su paso por el Congreso no podrá ser modificado y quedará tal y como está ahora”, lamenta la asociación. “Esta nueva normativa, que afectará a la Guardia Civil, fue rechazada por las asociaciones representativas de los guardias en el Consejo. En concreto, nuestra asociación se opuso a su aprobación, entre otros motivos, porque la Administración se negó a aceptar la mayoría de las alegaciones que se presentaron tanto en la Mesa de Trabajo como en la Comisión de Normativa”, expone. AEGC rechaza que se regule en este Real Decreto las compensaciones económicas con las que un guardia civil ha de resarcir al Cuerpo cuando pida una excedencia si ha realizado un curso, y, sin embargo, “no se regule que la Guardia Civil resarza por los perjuicios causados a un guardia civil que ha sido suspendido de empleo o de funciones cuando finalmente queda absuelto”, explica. “Consideramos también insuficiente que una mujer Guardia Civil víctima de VIOGEN, que solicite una excedencia, cobre únicamente los dos primeros meses, bajo la excusa de que así figura en la Ley de Personal. La Ley de Personal de la Guardia Civil no es infalible por lo tanto si en alguno de sus puntos falla, y está claro que en este así es porque deja a nuestras compañeras desamparadas económicamente, habrá que cambiar la Ley, porque como hemos tiene muchas carencias”, denuncia la asociación. AEGC rechaza que, de nuevo, se dé la espalda a las asociaciones y denuncia la “actitud inmovilista y autoritaria” que “sólo beneficia a aquellos que desde un principio han cuestionado su utilidad o a los que a lo largo de estos años de su funcionamiento han ido dejando de participar en su funcionamiento”, expone, en alusión al Consejo. “En AEGC a pesar de que aún no se tenga en cuenta nuestra opinión en muchas de las normas que han pasado por el Consejo seguiremos apostando por este Órgano y por las posibilidades de cambio y modernización que puede traer a la Guardia Civil”.