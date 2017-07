Consideran que con la explanada que estará en unas semanas se terminará el problema

Las imágenes de las familias de magrebíes perdidos por la ciudad, desorientados, sin servicios ni apoyo y bloqueados en Ceuta que se han podido ver esta semana parece que no llegan a donde deben llegar: a las altas instancias en donde se adoptan las decisiones para evitar, precisamente, que esto sucediera.



El comité organizador de la OPE así como las reuniones al más alto nivel entre España y Marruecos han quebrado en Ceuta, a tenor de la falta de servicios y recursos que se deberían haber activado teniendo en cuenta que se trataba de una semana considerada crítica. Esto ha sucedido durante varios días, desde el mismo lunes. El Gobierno, en cambio, ve otra realidad y asegura que en breve no habrá colas, reduciendo las sufridas por gente de la OPE a un solo día.



“Desde el martes, todos los que están llegando de la OPE están pasando de forma fluida, sin ningún problema, porque los porteadores están a la derecha”, dijo sorpresivamente ayer Jacob Hachuel, a pesar de que los vídeos publicados por FAROTV demuestran todo lo contrario, recogiendo testimonios hasta el propio miércoles de este caos. “En las colas de porteadores no hay ni un solo vehículo de la OPE, salvo casos que no se han podido dar cuenta. Las protestas que ha habido se generan aquí y no en Marruecos que es donde se genera el problema. Cuando tengamos la explanada, que estará en semanas, podremos situar a los vehículos en ese lugar dejando la carretera expedita. No tenemos una bola de cristal y no sabemos cómo van a reaccionar ni los porteadores ni la otra parte”, añadió.