Aunque se ha hablado ya en muchas ocasiones de la construcción de la pista de atletismo, una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo de Juan Vivas, lo cierto es que parece que las aguas comienzan a moverse, de manera que para 2018 no habrá problemas para que se comience a ver movimiento. Se encargará a la empresa pública Tragsa, tanto la redacción del proyecto como la ejecución, con lo cual se asegura que los plazos no serán muy amplios a la hora de efectuar la licitación. Pero también una cuestión muy importante sobre la que se está trabajando es un reglamento que establezca el método para la utilización de la pista, porque no olvidemos que será de uso compartido cívico militar. Habrá dos equipos especialistas que se encargarán de la realización de este reglamento. Por supuesto, no debe existir supremacía de unos sobre otros, pero también entender que son muchos más los civiles que los militares que podrían usarlo. Que unos han puesto los terrenos, pero el dinero, al final, es de todos los contribuyentes de esta ciudad. De todas maneras, con buena voluntad, no hay problema a la hora de entenderse.