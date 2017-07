Resumen de la primera parte fue la comunicación de la muerte de mi tita por parte de María, fui hacia el tanatorio hasta las dos de la mañana momento que tuve que ausentarme del lugar e ir a casa donde tuve un sueño, que pertenece a la segunda parte donde me encuentro en el ataúd con mi tia, me saca del mismo me suspende en la estancia donde se encuentran mis hermanos y las personas que están en el velatorio y escucho la conversación de mis hermanos postizos.



“Santi tu sabes lo escrupulosa que soy para el protocolo por eso te he hecho escuchar las conversaciones que han tenido en la estancia tus hermanos. Ese comportamiento no debe de ser el adecuado para esos momentos tan delicados de la vela de un muerto. Hay que tener educación y por lo menos dedicarse a rezar algo por el alma del difunto. No se sabe lo que puede deparar el tránsito de lo que estamos haciendo aquí en la vida normal a la muerte es un momento muy delicado donde todavía nadie ha regresado para decirnos lo que pasa. Yo creo que tenemos que hacer la llegada al nuevo mundo un poco más tranquila rogando al altísimo por el alma de nuestro difunto por lo menos y no pensar en las herencias que pueden o no acarrear la muerte de un ser querido, son todos ellos unos insensatos materialistas. Pero debemos de centrarnos en por que estoy aquí contigo hablando. Tengo un secreto que me he llevado a la tumba y quiero darlo a conocer a mis seres queridos en este caso a mis hijos y como a ti te considero la persona más sensata por eso te he hecho esta revelación en la forma más tranquila para ti para que no te afecte mucho. En la salita de mi casa hay un escritorio, en el primer cajón de la derecha contando desde arriba hay una llave que tiene en su empuñadura un corazón de color blando escrutado, cógelo y dáselo a María ella sabe donde buscar seguro porque la ha visto más de una vez manejarla cuando yo estaba viva. Dile que coja la caja la abra y que lea las cartas que se encuentran allí. Y que os diga el secreto que he guardado hasta mi muerte”. Me desperté un poco excitado del sueño y lo primero que hice fue ir nuevamente al tanatorio eran las ocho de la mañana, estuve hasta que le hicieron la misa, y antes del sepelio pude darle un beso en la cabeza a mi “madre” ya que nos abrió el ataúd los señores de la funeraria y posteriormente fue el entierro de mi tía. En ese momento cogí del brazo a María y le dije lo que me había ocurrido en el espacio de tiempo que había estado descansando entre comillas en mi casa. Me prometió que lo haría. Al cabo de dos días me llamó nuevamente mi hermanita y me dijo: _“Santi tú sabías algo sobre el secreto tan bien guardado de nuestra madre.



_ Pues no hasta que me lo dijo en sueños mamá. Pero ¿ya sabes algo del tema?.



_Pues sí y es muy duro.



_Cuenta que estoy ya intrigado.



_Resulta que mamá tuvo un lío con un señor durante aproximadamente unos seis años y que la consecuencia de este lío es que tuvo a nuestros hermanos es decir a nosotras María y Juanita y a nuestros hermanos José y Antonio, ya que según parece nuestro padre que hemos creído que era desde toda nuestra vida no podía tener hijos por tener pocos espermatozoides. Esto es muy duro aunque para mí mi padre será por lo menos para mi nuestro padre de verdad. El señor que nos hizo no puedo asegurar quien es ya que no hay ningún dato solo cartas de amor donde en ninguna parte se revela el nombre del mismo.



Cuadra perfectamente porque desde que nació José hasta que nací yo trascurre exactamente los seis años que se dice que duró el idilio.



Aunque ha sido largo y con muchas partes ha merecido la pena de leer este relato que la verdad que me lo rebelaron hace pocas fechas y ví factible que fuera publicado ya que es muy interesante y a la vez es un misterio más que habrá que investigar.