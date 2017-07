En septiembre se tomará declaración a los agentes implicados en el atestado de los hechos que le llevaron a este estado

La juez de Instrucción número 2 ha admitido a tramite la denuncia aceptando todas las pruebas propuestas por la defensa del joven Samir, un marroquí que desde hace más de dos años se encuentra en coma confinado en una habitación del Hospital Universitario de Ceuta tras sufrir un accidente en la Cuesta Parisiana.



Los hechos nunca se aclararon pese a la insistencia de su madre de llegar hasta el final con el caso y por fin un letrado se hizo cargo de revisar el informe del atestado de aquél suceso del 15 de febrero de 2015.



Por fin el próximo día 7 de septiembre se tomará declaración a los policias locales y nacionales que llegaron al lugar tras el accidente y al denunciado como investigado. La defensa ha explicado que en el momento de formular la denuncia, el atestado de la Policía Local dejaba varios cabos sueltos y no explicaba con claridad lo acontecido. Por eso se decidió solicitar la ampliación del atestado donde constaba el atropello a un ciclista haciendo constar los datos del dueño del coche implicado. También se recoge que cuando se personaron los agentes de la Policía Local ya estaba en el lugar de los hechos un Z de la Policía Nacional y un ambulancia asistiendo al herido. La defensa ha solicitado que todos los implicados declaren ante la juez con el objeto de desvelar y conocer lo que sucedió realmente aquella fatídica jornada. Aunque inicialmente consta que Samir había colisionado con el coche implicado que permanecía aparcado debido a la carga que transportaba en la bicicleta, el abogado insiste en que las pesquisas indican que no llevaba ninguna carga que provocó el desplazamiento de la bicicleta y que el accidentado perdiera el control de la misma. De hecho entre los efectos personales que posteriormente se le dio a su familia no ha aparecido ningún macuto ni paquetes ni nada por el estilo tal y como señala la defensa. Además, en base al informe médico del Servicio de Urgencias, si la colisión contra el vehículo fue frontal, los golpes los tendría en la zona frontal de la cara y no en la sien pues es ese golpe el que le ha provocado la lesión cerebral que sufre.



Los únicos enseres que llevaba encima eran un anillo y un llavero que ya guarda su madre. Samir trabajaba como tapicero y como carpintero en Ceuta. Vivía en Castillejos desde que decidió abandonar su Casablanca natal para trabajar y conseguir dinero para viajar, su gran pasión. Le gustaba el boxeo y el taekwondo y preparaba el tallín mejor que su madre. Sólo tenía dos ropas porque insistía en que nada podría llevarse a la tumba más que buenas experiencias que él obtenía viajando por el mundo y esa era la carga que quería.



Ahora escucha la radio en la habitación del hospital donde vive junto a su madre desde hace más de dos años. No puede hablar, tampoco comer. Se alimenta a través de una sonda. Ni siquiera ve aunque mantiene sus ojos abiertos. Pero él siente todo y la madre suplica que un especialista revise el caso mientras fisioterapeutas voluntarios le ayudan a ejercitar su cuerpo y vecinos ceutíes solidarios lavan la ropa de la madre y le ayudan en lo que puede necesitar. Lleva sin separarse de su hijo y salir de la habitación casi 900 días. Pronto se sabrá qué sucedió.

Una madre que espera paciente saber la verdad

Saadia Hmity no ha vuelto a separarse del lado de su hijo desde que la policía le comunicó su gravedad y ella se trasladó desde Casablanca para estar a su lado. Durante el primer año desde el Hospital insistían en que se fueran. “Me dijeron que me lo llevara a casa, pero ¿cómo? Si vivimos a siete horas de camino y no podría trasladar este cuerpo que es como si fuera de un muerto”. Además ella no tendría medios para ayudarle. A Saadia no le falta de nada. Tiene una pensión de 100 euros tras trabajar durante 40 años cosiendo para el Ejército de Marruecos. “¿Pero y los medicamentos, la terapia y sobre todo, la esperanza en que mi hijo se recupere y salga del coma?”.