Caballas propondrá al Pleno instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que implante en los institutos de enseñanza secundaria de Ceuta la asignatura Religión Islámica en ESO y Bachillerato a partir del curso 2017/2018, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial de 14 de marzo de 2016.

En la exposición de motivos, la coalición explica que la Ley Orgánica de Educación de 2006, modificada posteriormente en 2013 por la LOMCE, que regula el sistema educativo español en su conjunto, prevé la inclusión de la asignatura de Religión en todos los tramos educativos desde educación infantil hasta el Bachillerato. En cumplimiento de esta prescripción legal, los colegios de Infantil y Primaria, y los institutos de educación secundaria de Ceuta imparten Religión Católica.

Caballas añade que “no sucede lo mismo en el caso de otras religiones, y en concreto en el de Religión Islámica, muy demandada en nuestra ciudad por razones obvias”. “En los IES no se imparten clases de Religión Islámica a pesar de que ya el 14 de Marzo de 2016, el Ministerio de Educación dicta la Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la que se publican los currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Secundaria y Bachillerato”, añade.

“Más allá del debate teórico presente en la sociedad española desde la instauración de la democracia, sobre el tratamiento que debe recibir la religión en el sistema educativo; lo que no parece que ofrezca discusión alguna es la obligación de la administración de cumplir sus propias leyes. No existe ninguna razón que pueda justificar una flagrante discriminación. Las familias de religión católica que así lo estiman conveniente, pueden matricular a sus hijos e hijas de ESO y Bachillerato en la asignatura de ‘Religión’, sin embargo las familias que profesan otra religión, como la islámica, se ven privados de este derecho de manera tan injusta. Teniendo el currículo aprobado no existe ya ningún argumento que pueda justificar esta omisión”, indica Caballas en la exposición de motivos.

La coalición recuerda que el MECD ha anunciado en diversas ocasiones que está “estudiando la posibilidad de que se imparta Religión Islámica en los IES de Ceuta y Melilla”, y añade que “en democracia las leyes se cumplen y los derechos se ejercen, no se estudian”. “Mantener por más tiempo esta situación supone una agresión a dos de los principios básicos sobre los que se sostiene el estado de derecho: el imperio de la ley, la ley y las normas que la desarrollan contemplan este derecho; y el principio de igualdad. ¿Por qué unas familias pueden disfrutar de un derecho del que se priva a otras?”, pregunta.