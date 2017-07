De repente, la fiebre TRAGSA se ha apoderado del Ayuntamiento. Cada declaración del Gobierno viene acompañada de una referencia a la empresa de moda. Aunque nadie explica cuales son las razones de este sobrevenido ataque. No se trata de una entidad de nueva creación. Esta empresa estatal fue fundada en mil novecientos setenta y siete para la realización de tareas relacionadas con el medio ambiente y el entorno rural. En Ceuta había desempeñado, hasta ahora, trabajos esporádicos propios de su objeto social (podar palmeras, por ejemplo). Es cierto que la primera “transgresión” de TRAGSA la comete el Ministerio de Educación que le adjudica las obras del nuevo centro docente que se está construyendo en la antigua biblioteca, y la reconversión del antiguo edificio de la UNED. A partir de ahí, y con el aval que supone que el Gobierno de la Nación cometa una posible ilegalidad (se supone que “autorizada” por juristas solventes), se abre la veda y el Presidente cree haber encontrado una solución mágica que le arregle la legislatura. El balance de estos dos primeros años es desolador. Entre el acoso judicial, el colapso de la administración (provocado por una errática y prolongada política de recursos humanos), los gravísimos problemas exógenos (inseguridad y frontera), la incompetencia de un gobierno asustado, inexperto, descoordinado y sin iniciativa, y un Presidente superado por los acontecimientos, deprimido y desubicado; la mitad de este mandato ha transcurrido como una página en blanco. La contestación en la calle es inocultable. El Presidente se ha revuelto contra sí mismo y en un arrebato de amor propio ha resuelto revertir esta penosa situación y recobrar la popularidad perdida y la credibilidad extinguida. Y para ello, la mejor receta es reactivar el “efectismo”. Una ciudadanía poco acostumbrada a la reflexión, se deja llevar por lo que entra por los ojos. Así que el objetivo es llegar a la próxima cita electoral en plena “orgía de la inversión”, además de recuperar aquel binomio que, a su juicio, tanto impactaba en el electorado: seguridad y limpieza. Y en esta nueva estrategia de imprimir un ritmo frenético a las inversiones para “llegar a tiempo”, TRAGSA es la pieza clave. Según el diagnóstico del propio Gobierno, no son capaces de hacer nada porque todas sus iniciativas terminan embarrancando en las mesas de los negociados. Entre informes, inhibiciones, trámites interminables, y procedimientos farragosos, no hay expediente que tarde menos de un año. Es todo un record. Y además es verdad (lo que omiten en este análisis es que ellos son los responsables únicos y directos de esta triste realidad). Todo esto queda orillado encargando los proyectos a TRAGSA. Han dado por imposible su propia administración y han decidido “saltársela”. Ellos tienen las ideas y TRAGSA las ejecuta. Fácil y directo. El planteamiento es de una ingenuidad que asusta y demuestra que el Presidente está más desorientado de lo que parece. En primer lugar porque la idea de que TRAGSA es una empresa infalible que realiza todos los trabajos con calidad y celeridad es, sencillamente, falsa. Basta con observar el desarrollo de las obras que ya está ejecutando para otras administraciones. La dura y cruda realidad los hará despertar de su cuento de hadas. Pero lo más grave de todo este invento es su elevado coste. La empresa TRAGSA factura cada trabajo que hace a “sus precios”. No hay licitación ni justificación más allá de su criterio. Los datos disponibles hasta ahora son tan elocuentes que casi, en sí mismos, constituyen pruebas de una masiva “malversación de fondos”. Los primeros encargos fueron tres redacciones de proyectos. Cada uno de ellos por importe superior a ciento veinte mil euros. Licitados en Ceuta no habrían superado los dieciocho mil por trabajo. No digamos si se los hubieran asignado a alguno de los nueve arquitectos que tiene en nómina el Ayuntamiento (¿a qué se dedicarán?) Así es el Gobierno de Vivas. Los jóvenes arquitectos locales trabajan para el Ayuntamiento en el Plan de Empleo por una miseria, mientras que los proyectos remunerados a precio de oro los redactan “nadie sabe quien” en la península. Es peor aun el primer trabajo efectivo encomendado. Durante seis meses, TRAGSA gestionará una brigada de apoyo a la concesionaria de la limpieza pública (la ciudad estará más limpia y la empresa se ahorrará costes). Es una nueva versión más del contrato que finalizó en el pasado mes de noviembre y que servía de instrumento para desarrollar el Plan de Empleo Juvenil. TRAGSA cobrará el doble (millón y medio por los seis meses) y contratará treinta y cinco trabajadores menos. Un cálculo comedido apunta a unos beneficios netos superiores a los quinientos mil euros. De igual modo sucederá con las obras. En la actualidad, la licitación pública esta rebajando en al menos un cuarenta por ciento el precio inicial. Esto no sucederá. Las bajas por licitación (cuando las haya y nunca superiores al cincuenta por ciento del total) se quedarán en la “caja” de TRAGSA. Pondremos un ejemplo. La innecesaria y costos remodelación de la Gran Vías que el Presidente pretende convertir en su principal reclamo electoral (un despilfarro casi delictivo), costará en torno a ocho millones de euros. Un coste que sometido a licitación podría quedar en cinco, haciéndolo TRAGSA habrá que pagar el importe integro. ¿Quién responderá de esta clara malversación de fondos públicos de tres millones de euros? ¿Tienen que pagar los ceutíes el precio de la incompetencia del Gobierno?