Por lo visto, la visita de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, no será la única integrante del Gobierno de Mariano Rajoy que nos visitará durante este verano. Si en el caso de la titular de la cartera de Sanidad se trata de un desplazamiento oficial donde habrá recepción en el Palacio de la Asamblea, a la vez que visita al centro hospitalario o un acto en la misma sede del Partido Popular, no será lo mismo en el caso de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que vendrá a Ceuta, salvo anulación de última hora, en visita privada durante los días de los festejos patronales. Lo que se desconoce, ahora mismo, si la también secretaria general del Partido Popular tendrá la oportunidad de conocer, de la mano del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el Real de la Feria en alguno de esos días. De todas maneras, aunque este viaje de María Dolores de Cospedal sea privado, a buen seguro, que también se aprovechará para analizar algunas cuestiones que están pendientes entre la administración autonómica y la central a lo largo de los últimos meses. No olvidemos que Vivas tuvo una reunión con ella hace unos meses para avanzar en la utilización de distintos espacios, como la construcción de la pista de atletismo, puesta en marcha de un centro cívico en el antiguo Club de Tropa, la cesión a la Ciudad de terrenos propiedad de Defensa en el Príncipe Alfonso para la posible legalización de viviendas en esta barriada o el traslado de la antena de control de tráfico aéreo que se encuentra en el helipuerto a una zona del Monte Hacho para que así incluya menos en la burocracia para la concesión de los permisos de construcción.