El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el juicio a un hombre que fue condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales al entender que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva por no registrarse correctamente las sesiones a causa de un mal funcionamiento del sistema de grabación. En la sentencia, la Sala de lo Penal aplica un reciente acuerdo del Pleno no Jurisdiccional que consideró que el actual sistema de grabación de los juicios es altamente insatisfactorio y que debería ser complementado por un sistema de estenotipia. Y fija que cuando la documentación del juicio sea imprescindible para su resolución, la ausencia en relación a los aspectos controvertidos que genere indefensión material, conllevará la nulidad del juicio o, en su caso, la absolución. Así ha sucedido en este caso en el que la Sala declara nulo el juicio y ordena a la Audiencia Provincial de Cádiz que celebre una nueva vista oral, con un tribunal diferente, cuyo desarrollo quede debidamente documentado. El recurrente denunció “indefensión” por no poder formalizar su recurso de casación como había sido preparado ya que, debido a un deficitario funcionamiento del sistema de grabación, la declaración de la víctima -un menor que era hijo de la entonces pareja del condenado- y la ratificación de los peritos, eran inaudibles. Sindicatos como CCOO Justicia han denunciado en muchas ocasiones esta situación.