Denuncia que el proyecto de Gran Vía hecho por un técnico propio costará ahora 150.000 euros con la empresa pública

Mohamed Alí, portavoz del grupo Caballas en la Asamblea, ha manifestado que “Tragsa no puede convertirse en un Gobierno en la sombra”. Esta afirmación del segundo partido mayoritario de la oposición viene a cuento de la denuncia que ha realizado a los medios de comunicación en relación a lo que considera “un despilfarro” en relación con las obras que se realizarán de reforma de la Gran Vía, calle Jáudenes y Plaza de África. Explica que un técnico de Procesa, en concreto, uno de los arquitectos de la Sociedad Municipal de Fomento, ya tenía redactado este proyecto porque en su día así se lo encargaron desde la Ciudad Autónoma y que, ahora, sin embargo, dentro de la encomienda de gestión que se le ha hecho a Tragsa para que se haga cargo de esta obra también figura la redacción del proyecto y que el coste es de aproximadamente unos 150.000 euros. Por ello, se queja Alí de que “el Ejecutivo de Vivas ha dejado en manos de Tragsa el Gobierno ceutí”. Vino a significar que todo lo que rodea a Tragsa “está siendo un cúmulo de irregularidades y despilfarro de fondos públicos”. Desde su punto de vista no se puede entender como se están malgastando los fondos públicos y, luego, los proyectos del Plan de Barriadas “han estado siendo realizados por parte de chavales de los Planes de Empleo. Al menos, ésos no nos han costado un euro”. Incluso, indica que si se consulta con el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, a buen seguro, que confirman que los precios que maneja Tragsa están “fuera de mercado”. Aún así volvió a quejarse el mismo Mohamed Alí de que se está hablando de un proyecto que tendrá un coste de unos siete millones de euros, en una ciudad con más de trece mil parados y casi el cuarenta por ciento de la población por debajo del nivel de pobreza.