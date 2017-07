Tendrá un encuentro con Vivas y un acto interno del Partido Popular

De manera definitiva, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, visitará nuestra ciudad el próximo martes, día 25. En nuestra edición del pasado domingo ya publicamos que la fecha que se barajaba era primeros de agosto y que podía coincidir con la Feria, pero que se iba a intentar que se desplazara antes, como así será. Según ha podido conocer esta redacción, Dolors Montserrat tendrá una reunión con el presidente Vivas, una vez que firme en el Libro de Oro de la Ciudad Autónoma. Su llegada está prevista en helicóptero a primera hora de la mañana. También realizará un acto de partido con el Partido Popular alrededor de las cinco de la tarde. No es de extrañar que la ministra visite también las instalaciones del Hospital Universitario y mantenga distintas reuniones. con colectivos como el Colegio de Médicos, sindicatos o el propio grupo de médicos interinos. Lo cierto, es que se espera que sea un viaje resolutivo, porque las distintas administraciones, cuando comenzó a conocerse que el viaje de la titular del departamento era inminente, confiaban en que anunciara en Ceuta distintas medidas destinadas a la Sanidad ceutí. Ahora mismo los temas que más preocupan en la Sanidad de Ceuta es conocer el estado del Plan Estratégico a tres años que se estaba preparando para dotar al mundo sanitario de todas las necesidades que se necesitan. Además, no olvidemos que últimamente también se ha abierto otra vía con el problema de los interinos (aunque solamente el sector médico ha sido el que se ha manifestado públicamente, también hay otros grupos afectados por el tema de la Oferta Pública de Empleo como los DUE o los técnicos). Sin dejar de lado el estudio de medidas que permitan a los médicos no solamente mantener su residencia en Ceuta, sino también sentirse atraídos si reciben una oferta. Lo cierto es que tanto la Ciudad, como la Delegación, al igual que los parlamentarios aseguran que algunas de las medidas que se están estudiando o que se pondrán en marcha en los próximo meses cuentan con el beneplácito de la propia ministra, quien ordenó a sus colaboradores que atendieran todas las necesidades llegadas desde Ceuta con absoluta prioridad.