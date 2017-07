Caballas denuncia que el registrador de la Propiedad no lo ha admitido

El Ejecutivo indica que en Notaría no hubo problemas y que ya está inscrito en el catálogo de propiedades de la Ciudad Autónoma

Vuelve nuevamente la polémica sobre la Plaza Nicaragua. En la mañana de ayer era el portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Alí, el que había denunciado que el registrador de la Propiedad no había admitido la inscripción de este solar a nombre del Ayuntamiento, aduciendo una serie de defectos. Para el consejero de Fomento, Néstor García, no existe ningún problema que no se pueda subsanar. Recuerda a este periódico que cuando acudieron a Notaría para realizar las dos escrituras, la de la propiedad y la de la cancelación de la hipoteca, el propio notaría no puso ningún problema y que entonces esta propiedad ya se encuentra dentro del Inventario de propiedades de la Ciudad Autónoma. Explica que cuando se acudió al registrador de la Propiedad, éste en relación con la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre Plaza Nicaragua dijo que existían algunos defectos que debían ser subsanados. Ahora, durante un período de dos meses, los servicios jurídicos de la SAREB (entidad bancaria que creó el Gobierno para asumir las propiedades inmobiliarias con problemas), en conjunto con los servicios jurídicos de la Ciudad resolverán la situación. “Desde luego, no existe ninguna preocupación”. En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad señala que adquirió este espacio para ponerlo a disposición de los ceutíes y sigue trabajando en su recuperación “como un lugar de esparcimiento y ocio para la ciudad, así como en la urbanización de toda la zona. Se está ultimando el proyecto de remodelación de la Plaza Nicaragua, que está realizando la empresa pública TRAGSA mediante una encomienda de gestión, y que entregará próximamente a la Ciudad para poder iniciar las obras, tan demandadas por los vecinos, en el plazo más breve posible. Se trata de una actuación que está estrechamente ligada al paso elevado que unirá las barriadas de Otero y Zurrón (Arroyo Paneque) y el vial que por allí transcurrirá”. Por su lado, Mohamed Alí, portavoz de Caballas, indicó que “no hay un asunto que aborde este Gobierno que se haga tal y como marca la legislación”. Recuerda que ya en su día se quejaron de la fórmula que había adoptado el Ejecutivo de Vivas a la hora de quedarse con la parcela de la Plaza Nicaragua, “que no nos pareció el más correcto, puesto que resulta que podían haber expropiado y no les hubiera costado un millón de euros más que proceden del bolsillo de todos los ceutíes”. Desde su punto de vista, ahora hay que pedir responsabilidades “por ver quien era el encargado de cancela la hipoteca y no lo ha hecho. Al final resulta que todo lo hacen igual”. Hay que recordar que tras muchos años bloqueado el asunto de la Plaza Nicaragua, hace unos meses la Ciudad Autónoma se convirtió en la flamante propietaria de la Plaza Nicaragua tras la celebración de la subasta de las parcelas, propiedad de la empresa Vista Mirador Dueñas, que fueron enajenadas por mantener una deuda con Servicios Tributarios de Ceuta (OAST) por un importe cercano a los 800.000 euros. La oferta de la administración local fue la única presentada en la subasta pública presidida por el tesorero de la Ciudad, el director general de Servicios Tributarios y un funcionario de dicho organismo. El interventor de la Ciudad, José Luis Pérez Caminero acudió a la puja en representación de la que ya es legítima dueña de unas parcelas que han sido objeto de una gran controversia en los últimos años.

Las claves

Subasta

Enquistado durante muchos años La situación de la propiedad de la Plaza Nicaragua ha estado enquistada durante muchos años y al final, la Ciudad Autónoma lo pudo recuperar, tras la realización de una subasta por parte de Servicios Tributarios, dado que la propiedad mantenía la deuda con este organismo. Fue la Ciudad la única que se presentó.

Notaría

Sin ningún tipo de problemas El consejero de Fomento ha declarado a esta redacción que no se ha tenido ningún tipo de problemas a la hora de la realización de las dos escrituras, propiedad y cancelación de hipoteca, en la Notaría y que la situación problemática se ha producido en el Registro, cuando en relación a la cancelación de la hipoteca se han detectado ciertos flecos que han de ser subsanados.

Caballas

Partidario de la expropiación El Gobierno indica que se deben dar explicaciones sobre el organismo que no ha sido capaz de cancelar la hipoteca y que ellos ya dijeron en su momento que eran partidarios de la expropiación, con lo cual la Ciudad se habría ahorrado aproximadamente un millón de euros.