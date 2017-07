Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en la avenida Barcelona y cobraron relevancia mediática por su agresividad

Cuatro años de prisión. Esa es la pena que ha impuesto el Juzgado de lo Penal número 2 al marroquí S.E.J. por el robo con violencia cometido en noviembre del año pasado contra un joven en la avenida Barcelona. Cuchillo en mano se lo posicionó a la altura del abdomen para amedrentar a su víctima arrebatándole el teléfono móvil que llevaba, además de zarandearla propinándole varios puñetazos en el rostro. Después huyó con su botín en una motocicleta. Aquel robo se enmarcó en una dura época en Ceuta, en la que no hacían más que producirse atracos violentos prácticamente a diario. Uno de ellos fue el que sufrió esta joven, que tuvo que ser atendida de lesiones en el Hospital y que, sin duda alguna, reconoció en instrucción a su agresor, como también lo hizo en el acto de juicio oral celebrado el pasado 12 de julio. Ha sido precisamente la declaración de la víctima la clave a la hora de dictar esta sentencia condenatoria, al considerarse que “cumple los requisitos exigidos jurisprudencialmente para dotarla de fuerza de convicción y enervar la presunción de inocencia del acusado”, expone la magistrada en la sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro. La víctima ofreció “un relato lineal y estructurado de lo ocurrido, respondió de forma espontánea y clara a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la defensa y se expresó tanto lingüística como gestualmente, transmitiendo sus impresiones y sentimientos de temor e impotencia ante la situación vivida”, añade. Frente a la versión de la joven se encontraba la del acusado, cuya fuerza no ha sido bastante como para causar un quiebro en la exposición de una víctima que reflejó en el acto de juicio oral la gravedad del robo sufrido, por el impacto sufrido. De hecho en la sentencia condenatoria la magistrada ha tenido en cuenta la perspectiva de la víctima, “quien mostró su miedo, dolor y angustia por la situación vivida, sentimiento que a día de hoy persisten”. La pena de 4 años de prisión contempla el subtipo agravado previsto en el artículo 242 del Código Penal, en referencia al uso de armas. Cobra también importancia la zona en la que el acusado colocó el cuchillo a su víctima: la mitad superior del cuerpo. No se aplica la pena en su grado máximo (5 pedía el Fiscal) dadas las circunstancias del acusado, que cuenta con 19 años de edad, no tiene antecedentes penales y es marroquí sin residencia legal ni arraigo en territorio nacional.