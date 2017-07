Sr. Moreno queda demostrada una vez más , la división existente dentro del seno de la FPAAVV y , me refiero de forma puntual al acuerdo que se adoptó en una reunión informal, donde camuflada con la información de la visita al parque por parte de las Barriadas, se votó por unanimidad no presentar misses , acuerdo que es de obligado cumplimiento , pero del que al parecer estan exentos los miembros de su junta directiva incluido usted. Este año sorpresivamente la Barriada Benítez ha presentado candidata, pero lo más lamentable es que después de otra reunión informal, donde también camuflada con la información de las subvenciones pendientes de cobrar, a la que asistió el propio consejero, usted intentó volver a votar el mismo asunto, pero con la intención de cambiar el sentido del voto, como alguien le recordó que había un acuerdo firme. Aprovechó la confusión para dedicarse a llamar a presidentes de AAVV ofreciéndoles el pago de parte de los gastos si presentaban misses. Creo que ha llegado el momento de que aclare algunas cuestiones para los que no pudimos presentar misses y, cumplimos con el acuerdo, explicarle a nuestros vecinos que vd. es el primero en saltarse los acuerdos a lo que nos tiene ya acostumbrado y después su Junta directiva dando ejemplo de unidad; quizás esa unidad es el tipo de interés del que hace mención su vicepresidente en el que un día se dice una cosa y al siguiente se cambia. Todo esto es consecuencia de su desidia y falta de liderazgo, ya que este problema se hubiera solucionado, llamando a todos los interesados en participar y les hubiera ofrecido el mismo trato ( el pago proporcional de los gastos ) nos hubiéramos evitado problemas , enfrentamientos y sobre todo haber hecho el ridículo más espantoso que se recuerda quedando demostrado que la FPAAVV va en caída libre . Pero no contento, dirige una situación de presión reivindicativa en contra de la ciudad en la que se proponía hasta una manifestación, eso si , en ningún momento ha sido responsable de ninguna de las propuestas tal como indicó su vicepresidente en diferentes medios de comunicación. Vaya líder, que a la primera de cambio se convierte en esquirol, sin importarle las consecuencias que ha tenido su gestión, una de ellas es el número mínimo de participación, diez barriadas de las cuales seis son miembros de su junta directiva , y lo más importante es que ha jugado con la ilusión de muchas participantes, cuyas barriadas no se presentaron al concurso por cumplir con un acuerdo adoptado votado por mayoría, además de quedar de manifiesto su falta de integridad. Hecho demostrado cuando anunció que estaba dispuesto este año a no acudir al acto de coronación, pero allí estuvo y además corono, de todas formas se lo agradecemos , porque ha conseguido poner de manifiesto que el movimiento vecinal le importa poco y que no tiene los suficientes reaños para representarnos . También he podido leer unas declaraciones suyas donde pone en tela de juicio una vez más, a los trabajadores de las brigadas verdes, manifestando que hay trabajadores que venden el material que se les entrega. Creo que es una acusación muy grave y que usted tendría que aclarar de manera inmediata para evitar malos entendidos, no vaya a ocurrir como los comentarios del material que desapareció del almacén de la federación, que nunca fue aclarado, dándose la circunstancia que puede que sea ese el material que se ha vendido y que usted no se ha molestado en averiguar . Como ya le dije con anterioridad no voy hablar del tema económico de momento, sólo recordarle que no firmó el convenio del año 2016, motivo por el cual difícilmente se podrá cobrar y el del 2017 va por el mismo camino; no ha presentado las cuentas a la asamblea para su aprobación y tenía que hacerlo en el primer trimestre del año, los documentos de las asociaciones fueron presentados mal y tarde, que aún no ha aclarado asuntos que fueron denunciados de las cuentas del 2015 y que a pesar de todo, algún día no muy lejano serán auditadas las cuentas de la FPAAVV de su mandato y entonces conoceremos la verdad , una verdad de la que serán responsables tanto usted como los miembros de su Junta directiva, aunque alguno presuma de que tiene firmado un documento por el que le exime de las cuestiones económicas . Ahora nos toca a los presidentes de las AAVV de la Ciudad poner las cosas en su sitio, reivindicando lo que por derecho nos corresponde, trabajando de forma altruista y voluntaria por nuestros barrios y volviendo a poner a la FPAAVV en su sitio como ejemplo de movimiento asociativo y participativo . Sr. Moreno, para finalizar y evitar esta lamentable situación que perjudica de manera importante al movimiento vecinal, sería conveniente que tal y como le hemos aconsejado en otras ocasiones, convoque elecciones anticipadas de forma voluntaria, de lo contrario tenga la seguridad que vamos a obligarle a convocarlas .