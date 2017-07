Los dos partidos lamentan que MDyC y Cs “antepongan sus intereses particulares”

PSOE y Caballas se han unido en la petición de comparecencia del Gobierno para que dé las oportunas explicaciones en sede parlamentaria sobre la encomienda a Tragsa para el desarrollo de labores de adecentamiento de distintas zonas de la ciudad. Ambos partidos consideran que son muchas las aclaraciones que deben ofrecer después de las dudas sobre la transparencia en la selección ejercida por esta empresa y tras la denuncia del desarrollo de funciones que ya realiza Trace y que, de hecho, cobra de las arcas municipales por hacerlo. Y es que lo de Tragsa parece ya todo un culebrón. Primero por su versión de cómo habían seleccionado a las 60 personas contratadas en un movimiento en el que no hubo publicidad alguna. Hablaron de que contaban con el respaldo del SEPE, cuando su cúpula directiva lo ha negado e incluso avanzó a este periódico cómo se había llevado a cabo la polémica selección. A esto se ha sumado las denuncias sobre las labores efectuadas por personal de Tragsa en limpieza viaria, labor encomendada a Trace y que ya es abonada por la Ciudad Autónoma. El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, apeló ayer a la responsabilidad del Gobierno con los ciudadanos, de ahí que sea necesaria esa comparecencia, siendo igual quién dé la versión, porque lo que quieren ambos partidos es contar, en sede plenaria, con una versión oficial que les satisfaga. “Desde el PSOE insistimos que se está incumpliendo la legalidad de forma reiterada, siendo grave que se trata de una empresa pública por lo que la comparecencia del responsable está justificada y es de obligado cumplimiento”, expuso a los periodistas en una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta por ambos partidos. Hernández consideró “lamentable” que el Gobierno está pagando dos veces por el mismo servicio, en alusión a las tareas de limpieza que ha ejecutado Tragsa en algunas barriadas. El cabeza visible de Caballas, Mohamed Alí, añadió que lo que está sucediendo simplemente es el ejemplo de un Gobierno insostenible y advierte de su intención de acudir a la Fiscalía. “Este es un Gobierno agotado, desnortado y desorientado y esto provoca que se vulnere la ley de contratos, que las encomiendas de gestión no se hagan como marca la ley. El Gobierno no puede estar en estas condiciones ni se puede mantener esto por mucho más tiempo”, expresó Alí. “Parece que este Gobierno va a dejar todo en manos de Tragsa. Con el señor Carreira en jubilación anticipada y el señor Ramos en Medio Ambiente, este Gobierno deja las cosas en manos ajenas a lo que votó la soberanía popular”, añadió, calificando de “espectáculo bochornoso e inaceptable” todo lo que ha sucedido. Así también llamó la atención sobre el excedente de dinero en las licitaciones que no ha sido aclarado por la Ciudad, por cuanto se conoce que el precio de licitación de la Ciudad es distinto al que cuesta a la empresa pública. PSOE y Caballas se quedan solos en la petición de comparecencia, lamentando que partidos como MDyC y Ciudadanos no apoyen nada que esté vinculado a Mohamed Alí por su condición de investigado en el caso Emvicesa. “Los intereses generales de la Ciudad están por encima de cualquier cosa, es un problema importante de cara al interés de la gente. MDyC y Ciudadanos siguen entretenidos en decir que estoy investigado dejando de lado un tema tan candente como este que pudiera ser aclarado en sede parlamentario”, explicó Alí.