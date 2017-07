La Fiscalía pide el sobreseimiento de las diligencias sobre Martínez, Pérez y Doncel, que apoyaron un reconocimiento extrajudicial en el Consejo de Emvicesa

El ex diputado nacional por Ceuta, Francisco Márquez, quedará con toda probabilidad en fechas próximas como único investigado en la causa judicial que intenta dilucidar, a instancias del Tribunal de Cuentas, si se puede constatar algún ilícito penal en las obras ejecutadas en el Mercado de Hadú hace casi diez años sin contrato. La Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento de las actuaciones que afectaban a Guillermo Martínez, Carolina Pérez y Juan Manuel Doncel como miembros del Consejo de Administración de Emvicesa que votaron a favor del reconocimiento extrajudicial de deudas a favor de Dragados por la ejecución de los trabajos. Sin acusación particular, las fuentes judiciales consultadas dan por hecho que el juez instructor atenderá la propuesta del Ministerio Público. Márquez, sin embargo, seguirá como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que además de miembro del Consejo de Administración era el máximo responsable de Emvicesa. El 24 de junio de 2009, el Consejo de Administración de Emvicesa que por aquel entonces presidía Márquez se reunió para, entre otras cosas, aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Dragados por 410.441,35 euros tras haber, supuestamente, ejecutado obras en la planta baja del Mercado de Hadú “prescindiendo de los requisitos exigidos para su contratación”. La empresa pública había adjudicado en 2008 obras en la tercera planta y la cubierta del inmueble y después endosó un modificado al proyecto para remodelar y climatizar también la planta baja, así como para rehabilitar la fachada, pero estas no se podían “incluir ni justificar” en la documentación reseñada. A aquella reunión también asistió por el PP, además de Márquez y Pérez, Santiago Vázquez (fallecido), que igualmente votó a favor. Mohamed Ali y Mohamed Haddu ‘Musa’ se abstuvieron sin corresponsabilizarse de la aprobación del gasto, por lo que ni siquiera han sido llamados a declarar. Rachid Ahmed y Ahmed Idris no se presentaron, mientras que Guillermo Martínez, ahora senador, y Juan Manuel Doncel, gerente de Emvicesa en la actualidad, que testificaron en mayo, delegaron su voto en el ex diputado. Por el Juzgado, que abrió las diligencias investigando un presunto cohecho que al menos de momento no se ha apreciado, ha pasado también como testigo quien a finales de la década pasada llevaba las riendas de la empresa adjudicataria en Ceuta, que ha sido citada como posible partícipe “a título lucrativo” en el caso, cuyo reconocimiento extrajudicial tampoco vio motivo de reproche la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas, motor de las diligencias instruidas

La Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas ha sostenido e impulsado la investigación de un presunto alcance contable en el caso de la reforma del Mercado de Hadu acometida hace ya casi diez años pese a que la Sección de Enjuiciamiento del mismo órgano de control consideró que el reconocimiento extrajudicial de la deuda contraída con Dragados, con informes que avalaban la ejecución de las obras, no merecía ningún reproche. La Sección de Fiscalización es el órgano del Tribunal de Cuentas al que corresponden las funciones de verificación de la contabilidad de las Entidades del sector público, de examen y comprobación de las cuentas que se someten a la fiscalización, de examen de los procedimientos fiscalizadores tramitados en los distintos departamentos y de propuesta al Pleno de los resultados de los procedimientos fiscalizadores que se elevan a las Cortes. Se organiza en ocho departamentos: cinco departamentos sectoriales, que se acomodan, en la medida de lo posible, a las grandes áreas de la actividad económico-financiera del sector público estatal, dos departamentos territoriales, uno de los cuales fiscaliza la actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y otro la de las Entidades Locales y un departamento de Partidos Políticos.