El Gobierno asegura que acordó con Marruecos la interrupción del comercio atípico este lunes para facilitar el camino de los coches a la frontera al ser un día “crítico”.

Los empresarios sostienen que la Administración solicitó al reino alauí que frenase la entrada de porteadores porque ellos iban a bloquear el ‘Tarajal II’ en señal de protesta.

Los comerciantes del Tarajal demandan el cierre de las consignas irregulares, la erradicación del bulto, la reapertura de la Puerta Norte y crear otro paso en la ITV.

Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Eso debieron de pensar ayer o los comerciantes de los polígonos del Tarajal o bien la Delegación del Gobierno a tenor de sus versiones contradictorias acerca de por qué el comercio transfronterizo de Ceuta a Marruecos sufrió ayer una interrupción repentina.



Esta modalidad de operación comercial atípica se suspendió, según los empresarios, por la “cadena humana” con la que pretendían obstaculizar la salida de bultos de productos empaquetados por el ‘Tarajal II’; y, según el Gobierno de la plaza de los Reyes, por coincidir este lunes con un día “crítico” en la primera fase de la Operación Paso del Estrecho (OPE), la de salida de los lugares de residencia hacia el país vecino.



La forma de protesta organizada por los comerciantes nunca llegó a producirse puesto que un día antes, el domingo, el colectivo tuvo conocimiento de que Marruecos iba a impedir la entrada de los porteadores. Según los empresarios por una filtración de sus planes que llegó a oídos de las administraciones y, según el organismo en la plaza de los Reyes, para favorecer el tránsito de los usuarios de la OPE hacia su destino.



Los convocantes de la movilización contra las “consignas irregulares y los bultos fraudulentos” aseveraron que la Delegación del Gobierno llamó a las autoridades vecinas con la finalidad de que no dejasen entrar a nadie en Ceuta “para evitar conflictos y que no hubiesen avalanchas”. Unos incidentes que los comerciantes no descartaban porque su intención era bloquear la salida de los porteadores por el ‘Tarajal II’ y estos, ante su veto, habrían presionado para cruzar los bultos de mercancías hasta el reino alauí. Los promotores de la “cadena humana” incluso apuntaron a que el jefe de Aduanas marroquí solo tuvo conocimiento el domingo de lo que iba a ocurrir a raíz del presunto ‘chivatazo’ que habría surgido de las filas de los propios empresarios del Tarajal.



Esa “casualidad” subrayada por los comerciantes quedó en entredicho, según los regentes de los negocios establecidos en los polígonos, porque todos conocen que el ‘Tarajal II’ cerrará por la Feria en agosto “cuando todavía faltan 15 días, pero nadie sabía que este lunes no venían los porteadores debido a la OPE”, ironizaron.



Por su parte, la Administración General del Estado explicó ayer la ausencia de vehículos dedicados al transporte de mercancías al coincidir este lunes con un día crítico de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y su prohibición de entrada en territorio español a fin de facilitar la llegada de los turistas del Puerto de Ceuta a la frontera. La institución remitió a la reciente nota de prensa del Comité Estatal de Coordinación de la OPE que fijó como días críticos por la afluencia de vehículos y pasajeros, entre otros, el 15, 16 y 17 de julio –ayer–. Razón por la cual, la Delegación del Gobierno comunicó que alcanzó un acuerdo con las autoridades del reino alauí que evitase los temidos colapsos en la N-352 que eternizarían el trayecto de los usuarios de la OPE al paso fronterizo.



Pese a que la fase que tiene incidencia en la ciudad autónoma es la de retorno de esos turistas a los países europeos –15 de julio a 15 de septiembre–, la representación del Gobierno de la nación aseguró que las jornadas complejas en Algeciras tienen repercusión en la ciudad autónoma. Aunque parte de esos vehículos podían optar por el enlace marítimo Península-Ceuta, la tendencia actual apunta a que son más quienes se deciden por la conexión con Tánger en esta edición de la OPE.



En cuanto al cierre del paso de mercancías para porteadores a pie ‘Tarajal II’, las mismas fuentes oficiales indicaron que nada tenía que ver con la OPE ya que, desde la apertura de este paso de mercancías, los porteadores acceden a la ciudad autónoma por una infraestructura distinta a la frontera del Tarajal y no se acumulan en la playa como ocurría antes de su inauguración. Una zona de embolsamiento que generaba situaciones de peligro puesto que los camalos invadían la calzada y añadían más obstáculos al tráfico poniendo en riesgo su integridad física.



Con posterioridad, la misma institución amplió el paréntesis en el comercio transfronterizo al porteo en su conjunto porque, cuando ambos países toman la decisión, se suspende en coche y a pie. Solo habría que comprobarlo en comparación con otros parones de esta actividad como el más reciente, desarrollado después de Ramadán. Aunque la Delegación del Gobierno dejó la puerta abierta a que la medida se pueda repetir otros días en función de las estimaciones de embarque de la OPE, luego precisó que, en principio, no tendría que volver a aplicarse.



Por su escepticismo, los comerciantes se preguntaron si el Ejecutivo estatal volverá a invocar a la OPE y emplear la misma “táctica” para interrumpir el comercio transfronterizo cuando su colectivo emprenda nuevas medidas de presión en el polígono.

Protocolo de lunes a jueves

Los comerciantes desacreditaron la razón esgrimida por la Delegación indicando que la Policía Nacional y Local desplegaron como cada día el operativo de seguridad. A las 6:45, aseguraron, los dos furgones de la UIP llegaron a los polígonos y el Cuerpo Local cortó el paso como a diario hasta que, indicaron, recibió orden de marcharse a las 7:15. “¿Por qué vinieron si se sabía con antelación que no habría porteadores?”, se preguntaron.

Humanizar el porteo

La Ciudad Autónoma ya ha instalado una zona de sombra donde los porteadores puedan resguardarse del sol este verano. La lona se encuentra a escasos metros del inicio del ‘Tarajal II’ y sobre la zona donde suelen formarse las colas cuando existe mucha presión. Esta es la mejor manera que el Ejecutivo ha encontrado para combatir las temperaturas

Consignas y bultos, “fuera de los polígonos”

El paso de mercancías ‘Tarajal II’ permaneció cerrado este lunes debido a la concentración que los comerciantes convocaron en los polígonos del Tarajal. Los empresarios exigieron a las autoridades que pongan fin a las consignas irregulares y al comercio de los bultos ajenos a sus negocios legalmente establecidos, como muestran las pancartas diseminadas por distintos puntos de este recinto comercial. Los organizadores se reservan el derecho de continuar con las movilizaciones “más adelante”.



Bilal Dadi Mizzian, presidente del polígono Fase II, aclaró que el bulto que acapara el tránsito de productos por el ‘Tarajal II’ en ningún caso procede de sus naves y aseguró que sus propietarios son “comerciantes que están en Marruecos, utilizan nuestro espacio y nuestro terreno para pasar su mercancía sin dejar ningún beneficio para nosotros, que es la ciudad en su conjunto”.



El colectivo lamentó que, en los últimos siete meses, son muchos los establecimientos que han tenido que echar la persiana por quiebra. La Fase I está “completamente cerrada, no hay ni una nave abierta, está muerta; y la Fase II está igual”, lo cual Dadi tradujo en prácticamente un 50 por ciento de los almacenes cerrados por la caída en las ventas. Sin embargo, criticó, “solo trabajan las consignas y el bulto que sale a Marruecos; ninguna otra actividad está haciendo nada”. Mientras que sus almacenes “han fracasado”, como reconocieron, o están abocados a desaparecer ya que su “beneficio es cero”.



A sus demandas a la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, quienes secundaron la movilización sumaron la petición de reapertura de la Puerta Norte para la venta al por menor ya que, indicaron, siempre estuvo operativa y “da vida al comercio” de los polígonos. Por otra parte, reclamaron la creación de un nuevo paso en la ITV que permita descongestionar de vehículos la frontera del Tarajal.



Los comerciantes denunciaron de forma pública que sus mercancías tienen que superar tres fronteras, una de ellas, la del filtro del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado. “Lo poco que podemos vender por las tardes a las mujeres que vienen del Centro ”, añadió Dadi, “la Guardia Civil no deja pasar nada”. Para los empresarios se trata de una “especie de boicot” que, sostuvieron, han adoptado contra ellos.



El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, son quienes tienen que proporcionarles “una solución”. A su juicio, desde los despachos difícilmente encontrarán un remedio a su situación “crítica”, por lo cual les animaron a reunirse con ellos ya que, cuando se “amenaza con sancionar”, hablan de los comerciantes de los polígonos. Dadi negó que entre ellos haya “medios políticos” ni que estén “manipulados por nadie” sino que piden por sí mismos ayuda a las autoridades para acabar con las consignas irregulares y los bultos.