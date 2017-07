La presencia de medusas en la zona de la prueba, impidió que los nadadores pudieran cruzar el Foso

La travesía al Foso San Felipe que se debía celebrar ayer, quedó finalmente suspendida debido a la presencia de medusas. El recorrido saliendo de la playa de la Ribera, con final en la rampa del Puerto Deportivo, era peligroso por la presencia de estos animales en la zona de la prueba. Este es el segundo año consecutivo que no se puede celebrar la travesía. El año pasado fue por el levante que reinaba en esos momentos, mientras que en esta edición ha sido la presencia de las medusas en el litoral de Ceuta. La organización, que corre a cargo del CN Caballa, no quiso arriesgar debido a que es una prueba no competitiva y por lo tanto muy familiar. En la misma suelen tomar parte muchos jóvenes e incluso niños, de ahí el peligro con pasar por esta zona llena de medusas. En 2015 sí se pudo celebrar la travesía, con la presencia de casi 200 participantes. En este 2017, se esperaba una participación parecida a la de hace dos años. La recaudación de la prueba será donada a ayudar a Melania en su recuperación. La joven ceutí ya fue operada pero sigue necesitando esa ayuda de la gente.