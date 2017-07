Estamos perdiendo el tiempo y la oportunidad en diálogos o diatribas sobre si se debe o no homenajear a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo. Quien tiene la oportunidad y el deber moral, como representante público, de hacerlo, y no lo hace, es un miserable de una laxitud moral rayana en la indecencia. Discutir sobre si es aprovechamiento político homenajear a la víctima y al espíritu que emanó del vil asesinato, es caer en la trampa de estos menesterosos; sólo beneficia a los asesinos y a sus cómplices materiales y morales. La postura abyecta de Podemos, parte del PSOE, y otros enemigos de España, negando un homenaje que la altura moral de la inmensa mayoría de los ciudadanos queremos rendirle a las víctimas del terrorismo en la figura de este joven edil, ha evidenciado que el espíritu de Ermua no se ha finiquitado; al contrario, está más vivo que nunca, pues ahora retrata a muchos cobardes que entonces permanecieron silentes y pone ante la luz pública el verdadero pensamiento y las despreciables maneras de gobernar de estos mezquinos, si es que a eso que realizan se le puede llamar gobernar. Pensar que el futuro de España entera puede estar en manos de esta siniestra destructiva, rencorosa, antidemocrática, dictatorial, que rezuma espumarajos de odio visceral, amiga de la mentira y la manipulación, pone los pelos de punta. Neutralizar políticamente a Podemos y sus compañeros de andadas no es una cuestión de preferencias políticas, sino de nuestra supervivencia física y moral, antes de que ellos nos neutralicen en nuestra existencia total como ya dejaron claro con el asesinato de Miguel Ángel. Es lógico que los que comparten intereses con los terroristas, sus amigos, conniventes palpables y morales, prefieran no homenajear a las víctimas de ETA. Tienen un enemigo común que es fuerte y poderoso, una España, democrática, libre y su Estado de Derecho que amenaza con acabar con el disfrute de la alfombra roja que jamás, ni en sus sueños más deleznables, habían pensado alcanzar. Pero en España, bajo un gobierno conservador, se respeta lo que emana de las urnas y por eso ocupan legítimamente puestos de representación política. La indignidad que otorgan a estos asientos por donde quiera que los ocupan es lo verdaderamente preocupante. El silencio impúdicamente equidistante que muchos guardan ante el comportamiento y la utilización perversa de los cargos públicos es una indolencia, una cobardía que acabaremos pagando todos con la liquidación de libertades y la ausencia de una verdadera alternativa democrática. La actitud dicotómica del PSOE, con sus apoyos a los gobiernos de Podemos, a los secesionistas catalanes, al entorno de ETA, a la oposición netamente destructiva con el “no es no”, los deja en muy mal lugar. Parece que el PSOE ya ha tirado la toalla y sólo aspira a ser la tercera o cuarta fuerza política, tras entregar en bandeja de plata el liderazgo político de la izquierda a los bolcheviques. ¿ Se imaginan que también se hubieran negado a condenar a la violencia machista ?… ¡Ah! Que eso ya lo hacen.