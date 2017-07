Dado que en breves días se celebrará la Festividad de Ntra Sra del Carmen(domingo 16 del presente mes), voy a “aprovechar” y a ver si hay suerte y ya que no hemos “conseguido por cauces normales” l@s usuari@s de esa playa que se le preste los mismos cuidados que a otras, quizás por intervención “divina” se logre, con lo cual, a partir de ello yo particularmente hablaré de “milagro”.

Me explico: desde hace años somos asidu@s de dicha playa, y cada año observo que el “abandono” que en ella existe es mayor, pero desde hace días leo y oigo en diferentes medios de comunicación de ésta ciudad declaraciones que ciertamente me hacen pensar que si aquell@s que lo hacen son consciente, se las creen o piensan que el resto de l@s humanos somos imbéciles,y esto último sinceramente a mi me toca…..aquello !

La primera en hablar sobre que no hay playas de primera o de segunda fue la sra Gestora de Servicios de Medio Ambiente me hicieron saber que era, vamos a ver sra(Adelaida me dicen que se llama),indudablemente no hay playas ni de primera ni de segunda ni de tercera…lo que hacen diferenciarse a las playas son el trato que se les da, el cuidado que reciben, y no digo por parte de l@s usuari@s,que de es@s hay de todo en la playa de Copacabana,en Cancún y en La Ribera,etc; cuándo digo de la atención que recibe esa playa me estoy refiriendo a la Administración, en una palabra, al Organismo pertinente en ésta ciudad de Ceuta,”osease”:Medio Ambiente de la cual ud es presuntamente la Gestora(que Gestiona)…pues mire ud, mal ha gestionado lo concerniente a La Playa de La Almadraba…….sigamos: El sr Carreiras, hasta ayer miércoles 12 del presente mes era el Responsable político de dicha área…………si?…..en sus declaraciones en la prensa del día 12 también habla de lo mísmo de la negación de las playas de primera o segunda, parece que tenéis “fijación” con esto de hacer un “hit-parade” de playas y le digo lo mismo sr: verá voy a intentar explicárselo: se han “izado” no se ya las banderas en La Ribera,banderas que tengo entendido marcan la “calidad” de los servicios de dicha playa, pues lea ud sr: en La Almadraba no es que no se izen banderas, en esa playa habría que ponerla a media asta en señal de “duelo”, de “pena” de “desidia” de “abandono” y de “jartura” por parte de l@s que allí vamos a bañarnos, sabe ud sr que en las fechas que estamos(13 de Julio) no hay aún redes antimedúsas, ni duchas, sabe ud sr que las 5 sombrillas que pusieron casi la colocan en la acera de la Nacional 352 de lo separada que estaban de la playa, y han tenido que ser l@s usuari@s las que la han aproximado a la zona de baño, sabe ud sr que los coches que allí aparcan lo hacen a pocos metros de la orillas(al “carajo” la Ley de Costas”)porque no hay agentes para prohibir tales circunstancias con el peligro que ello conlleva dado que hay críos jugando, sabe ud sr que se levantan grandes casetas” y copan terrenos donde podría haber mas familias, porque de no haber en esa playa no hay ni los carteles donde señalan las prohibiciones en ella, con lo cual ya se puede ud imaginar:barbacoas,pelotas,etc.,ya no le “hablo” de cristales,basura,etc.y sabe ud que si alguien con una incapacidad física o movilidad reducida le place ir a dicha playa será solo una ilusión o una idea porque le será del todo imposible……….y lo “mejor” de todo esto sr,es que yo “pago” como cada “quisqui” mis impuestos que la ciudad me “reclama”: de automóvil,mi vado,mi basura,mi I.B.I. etc etc etc……es decir, lo mismo que cualquier”hij@ de vecino” responsable y educado……y por parte de la Ciudad en éste “tema” que nos “preocupa” no recibo lo mismo, y para terminar algo sr: “habla” ud que en la temporada de playa se produce una inversión de un millón de € ,pues con todos los respetos sr Consejero y sra “gestora” “repase”la distribución de las “pelas” porque me dá que alguna playa se ha “llevado” la “partida” de la de La Almadraba, no me “cuadra”….y ya de “paso” a ver si hay “milagro” ,y en la subida/bajada de dicha playa echan unas “palitas” de aglomerado que aquello está en piedra y agujeros, al menos para que l@s porteadores de la Imagen no se “dejen” los pies ese día….l@s demás ya lo hemos tomado como un “sacrifico”…….a ver si hay suerte y el “nuevo” Consejero hace “buena entrada” en ésta área ,se pone “las pilas”y nos dá una alegría.

Feliz verano.