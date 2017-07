“La ciudad no se merece esta permanente burla”, sobre la inclusión en la Unión Aduanera

Caballas ha contestado a la información publicada ayer por este periódico sobre la consideración del Gobierno de la Nación sobre la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera. Un eterno debate que no termina de dar frutos, más aún después de que se haya conocido que todavía se quiere “estudiar” este asunto al creerse que hay más contras que pros.



La formación localista ha pedido a los partidos de ámbito nacional que “se mojen” en este asunto, porque eso significa que lo harán por Ceuta.



“Tras seis años de silencio, inmovilismo y abandono de Ceuta a su suerte, recibimos noticias de los partidos de ámbito nacional a través de diversas iniciativas, sobre planes de futuro para Ceuta. El Gobierno de la Nación tiene que estudiar en profundidad los pros y contras de la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera, y el PSOE va a crear una comisión para estudiar los problemas de Ceuta. Todo esto después de que hace seis años, una Comisión Parlamentaria, con el apoyo de todos los grupos, hiciera un diagnóstico compartido de nuestra situación y se apuntaran las vías de solución a los graves problemas estructurales de Ceuta”, lamenta el partido.



“Ceuta no se merece esta permanente burla. Si los partidos que han gobernado España durante los últimos 35 años no son capaces de hacer nada por esta ciudad, porque se sienten atenazados por las presiones de Marruecos para mantener el status quo de Ceuta (que en realidad es permanecer impasibles ante el progresivo deterioro y asfixia económica), que, al menos, no se mofen de los ceutíes anunciando una y otra vez estudios, comisiones y de más excusas que ya nadie cree. Lo que deberían hacer estos partidos, o al menos sus agrupaciones locales, es comprometerse con Ceuta y su futuro y luchar por nuestros objetivos. Basta con cumplir lo acordado en aquella Comisión Parlamentaria. Está escrito y publicado”.

Los localistas critican las “gracietas sin norte” del presidente

Caballas tilda de “gracietas sin norte” las valoraciones efectuadas por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en torno a la petición de cese del gerente de Amgevicesa que presentó la formación por haber contratado personal, dice, de manera irregular. “Dice que Caballas quiere batir un record Guiness, y lo dice el mismo día en que anuncia la tercera remodelación de su Gobierno en siete meses. Esta gracieta del presidente lo que realmente esconde es su incapacidad para poder explicar sus decisiones. Un presidente que ha entrado claramente en barrena, que mantiene un gobierno en precario (en el que cada vez hay más deserciones encubiertas o disfrazadas de excedencias funcionales) carente de objetivos e iniciativas y cuya única finalidad es hacer algo antes de que lleguen las elecciones”, denuncia la oposición.