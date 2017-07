Las estadísticas ofrecen en muchas ocasiones datos que son verdaderamente extrapolables al análisis de una realidad. Se ha conocido en estos días y ayer lo confirmó el director del helipuerto de nuestra ciudad, Julián Torres, que durante el primer mes de los vuelos de Hélity los datos que se manejan son muy buenos, por encima incluso de lo que esperaba la misma empresa aérea y también lo que esperaba la misma administración y representación de AENA en nuestra ciudad. Lo cual viene a demostrar que la apuesta clara y decidida de esta empresa netamente ceutí para que volviera a instalarse una compañía que uniera Ceuta con el helipuerto de Algeciras y el aeropuerto de Málaga no solamente era una necesidad, sino que existía una demanda por parte de la ciudadanía tanto ceutí como peninsular. El mismo director del helipuerto se mostró tan optimista que llegó a decir que si la proyección de estos primeros días se traslada a la continuidad de los vuelos, circunstancia que, por supuesto, no tiene que pararse, no será mucha dificultad para Hélity superar los datos del año 2011, donde pasaron por las instalaciones aeroportuarias un total de cuarenta y siete mil usuarios. Y es más, por lo visto, AENA no tendría ningún problema en mejorar y ampliar la infraestructura del helipuerto de nuestra ciudad si la demanda así lo requiriera. Una apuesta que ya se conoce con antelación.