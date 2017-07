Señor Moreno, en este escrito no voy hablar en absoluto del tema de la subvenciones, que ya lo haremos más adelante y con profundidad, pero si recordarle simplemente que no firmó el año pasado el convenio de las AAVV siendo éste es uno de los motivos por los que no se cobra entre otros y si el de la FPAAVV y que además aún no ha convocado asamblea general para la aprobación de las cuentas, tal como indican nuestros Estatutos en el primer trimestre del año, pero es igual , ya estamos acostumbrados a los incumplimientos por su parte .



En esta ocasión quiero hacer una breve reproducción de los acontecimientos que nos han llevado al asunto de elección de misses del año 2017, como es normal para usted y su junta directiva es la primera vez que ocurre, y casualmente en su mandato.



La semana pasada recibimos una convocatoria para una reunión informativa urgente ( no viene tipificada en los estatutos ) por teléfono para hablar de la visita al parque marítimo y en el transcurso de la misma se puso de manifiesto la precaria situación económica que estamos atravesando y se decidió por mayoría de los asistentes, no presentar misses a las fiestas patronales de la Ciudad .



Al día siguiente aparece en los medios de comunicación su vicepresidente portavoz de la FPAAVV y defensor a ultranza de usted, informando a la ciudadanía del acuerdo que se había adoptado y que iba a enviar un escrito a la Consejería de Festejos, firmado por todos los presidentes de AAVV comunicando el acuerdo de no presentar misses, y ésto es debido, copio textualmente “que llevo muchos años en el movimiento vecinal y se que un día se dice una cosa y a la siguiente se cambia por algún tipo de interés”. Ese escrito NUNCA SE ENVIÓ, pero si pudimos leer otro artículo al día siguiente en el que su vicepresidente decía que no había sido iniciativa del señor. Moreno, ni de la Junta directiva el no presentar las misses, y que además anunciaba una posible manifestación con usted. a la cabeza. Lo que no dejo muy claro es si la manifestación era contra la Ciudad o contra la FPAAVV como única responsable de la precaria situación económica económica en que nos encontramos.



Lo que sí queda claro es que van pasando los días y como es normal no da la cara y sorpresivamente con esta última declaración de su vicepresidente, da la sensación de querer apartarse del acuerdo tanto usted como su junta directiva, quedando de manifiesto la falta de unidad entre los que formamos el movimiento vecinal .



Llega este lunes y se convoca una reunión informativa de forma urgente y por teléfono , para tratar el asunto de las subvenciones pendientes de cobrar y, cual es nuestra sorpresa que leemos en prensa que iba asistir a la reunión el consejero de Festejos , pero como he dicho con anterioridad no voy a tratar el tema de subvenciones .



En esa misma reunión y cuando se habían marchado un gran número de asistentes debido a discusiones poco relevantes, donde quedaban casualmente casi todos los miembros de su Junta Directiva, saca de la manga el tema de la presentación de misses para que se realizará una nueva votación, hasta que alguien le recuerda que ese tema ya fue votado y era de obligado cumplimiento. Todo ésto es importante recordar, además de ” “el presidente de la FPAAVV. Juan Moreno esta dispuesto a no acudir este año al acto de coronación” .



He dicho que es importante recordar como está gestionando este asunto, más que nada porque después de los dimes y diretes y de una falta de seriedad en un asunto trascendental como este, hoy para demostrar su catadura negligente, está llamando a algunas AAVV para ofrecerle pagarle los gastos que tengan, si presentas a sus candidatas a la coronación, aunque sean designada a dedo sin concurso previo como están en las normas establecidas .



Y yo me pregunto como última reflexión, ¿por qué no hizo ésto antes? Pagar los gastos de la elección de misses a las barriadas,nos hubiéramos ahorrado disgustos y la participación sería masiva y sobre todo ¿cómo quedamos los que no presentamos misses por cumplir con el acuerdo adoptado?