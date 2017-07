La desinformación y mentiras del “sólo 3 o 4 meses de retraso en el pago”. Gracias consejero Fernando Ramos en las ayudas para que los “Ausentes” puedan volver a su tierra. No todos los bolsillos pueden permitirse ese retraso (el suyo), y sé que una subvención tiene sus trámites (yo estoy en la función pública por oposición). Y para demostrar que yo no tengo ningún interés personal, le dejo lo que he hecho con lo de los míos y que tanto he vindicado para el resto de la diáspora ceutí, y que probablemente muchas familias no se lo puedan permitir… porque todavía no se enteran los del Partido Popular de Ceuta que no somos turistas. Que tampoco queremos tres limosnitas al año. Ni somos todos altos funcionarios, empresarios ya jubilados en otros lares o militares, algunos con convenios y descuentos especiales, que vayamos a rendirle pleitesía a su jefe.



Señor presidente, seguro que tendrá a su alrededor -casi todos los que no ambicionan dentro de su partido, e incluso los que sí, su cabeza política- a los que insistentemente le dirán que la tela de sus ropajes es espectacular…



Una vez le escuché decir que Ceuta no es un problema pero sí que los tiene… pues escuche a los que no queremos perder el vínculo con nuestra tierra, sin ser los máximos protagonistas -que todos sabemos que el precio del trayecto en barco es una pasada en general-, ni tampoco olvidados con medidas cosméticas de caridad.



Y no se preocupe, no me verá nunca ni en política, ni intentado ‘un puestecito’, ni utilizar malas artes para descabalgarle… las otras opciones personales tampoco son personajes que me seduzcan, ni cómo personas, ni cómo políticos.