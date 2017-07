Un editor inglés define a los del Tercio Duque de Alba como “los asesinos más sexys de Europa” tras colgar varias fotos de los soldados en su twitter

Ser caballero legionario es sexy. Esos hombres regios, rectos, dispuestos a morir por su ideal que cantan mirando al frente que son los novios de la muerte, han acaparado protagonismo esta semana en las redes sociales. Un editor inglés, @huwlemmey, responsable de la editorial Vile Troll Books, muy interesado en “ciudades, sexo, historia y tecnología”, según se autodescribe en su cuenta de Twitter con cerca de 10.000 seguidores, ha sido el culpable. Ha subido a su cuenta unas fotos de los soldados españoles acompañadas del siguiente texto: “La Legión Extranjera española no tiene botón en el cuello de la camisa, lo que les convierte en los asesinos más sexys de Europa”.



El Tercio de Extranjeros, nombre original de La Legión, nació como fuerza de choque para la guerra de Marruecos. Esta nueva fuerza tenía como objetivo sustituir a las Unidades de recluta forzosa cuya pobre preparación y frágil moral era motivo de gran número de bajas y dificultades en el desarrollo de las operaciones terrestres.



El propio fundador de la Legión hablaba así del famoso uniforme que es una de las prendas que más se solicitan a través de la redes. “Las camisas de caqui verde, con los cuellos de deporte y todas las demás prendas usadas en este Cuerpo, pertenecen en su inventario o aceptación al comandante Adolfo Vara de Rey y Herran, alma administrativa de La Legión, piedra angular de la organización y a quien pertenece por completo cuanto de bueno haya en este aspecto y muchos de los otros”. En definitiva tenderá principalmente a ser práctico, cómodo, vistoso y económico. De ir con los botones desabrochados dejando el pecho al descubierto no dice nada. Pero es algo que ya forma parte de la idiosincrasia del Tercio Duque de Alba, que para muchos lo realmente sexy es su credo reconociendo que “morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es morir siendo un cobarde”.