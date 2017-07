Sobre estilos y formas de orientar la estrategia política de cada uno no seré yo quien opine. Cada uno es libre de estamparse con el muro que considere más acorde a su interés. Otra cosa es que no deje de ser sorprendente la forma con la que la Ciudad ha encarado el follón de Tragsa. O como escribimos en la edición de ayer, el ‘escándalo’. Porque sí, porque es un escándalo lo que hemos conocido gracias a las declaraciones ofrecidas por quien lleva las riendas del SEPE, Carlos Torrado. Quien no ha callado a la hora de poner las cosas claras en todo este revuelo sobre la selección de las 60 personas contratadas por la sociedad. Buscaban un perfil concreto, muy pero que muy concreto, vinculado a la Escuela de la Construcción. ¿Por qué? Eso no se ha contestado todavía. Como tampoco nada se ha dicho sobre la mentira piadosa (o no) sobre el tiempo que tenía el SEPE para ofrecer los perfiles que quería Tragsa. En dos o tres días los podía tener, nada de meses, como nos contaron. Esto, díganme ustedes, si no es un escándalo, qué carajo es.



Bueno, pues resulta que la Ciudad en vez de apagar fuegos se dedica a avivarlos. Defiende el procedimiento seguido, ironiza con lo denunciado y nos suelta eso de que “ningún partido ha podido enchufar a sus afines con Tragsa, ni el PP”. Frase made in Carreira, que llegó a dejar claro ante los medios que podía haber ‘mosqueados’ por no haber colocado a gente. Hombre, dicho así, parece que donde no ha existido mosqueo, donde no ha habido crítica, es porque sí han existido esas colocaciones a la carta. Esto, entendido así, en una época tan convulsa, en donde tenemos el escándalo de las casas judicializado, y testigos que han declarado que aquí se compraba todo, hasta los puestos de trabajo… llega a escocer… y bastante.



Asumir que las cosas no se han hecho bien, porque así ha sido, sería lo normal. Es, de hecho, lo que esperan los ciudadanos después de haber asistido a todo este espectáculo. Pero no, parece que el reconocimiento sobre las meteduras de pata no se estilan y hay que apuntillarlo todo hasta el punto de soltar consideraciones de este tipo que sí que resultan mosqueantes.



Tragsa será todo lo pública y respetable que sea, pero la verdad es que su primer proceso de selección ha dejado mucho que desear y, lo más grave, no hemos escuchado a ningún responsable de peso dar una respuesta necesaria y obligada sobre todo lo acontecido.